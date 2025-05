Hà Nội ở đâu trên bản đồ “điểm nóng” bất động sản hạng sang toàn cầu?

Trung tâm Hà Nội cũng hội tụ đủ tiềm năng để vươn mình trở thành điểm sáng tương tự trên bản đồ bất động sản thương mại hạng sang toàn cầu.

Bí mật của những tọa độ triệu đô toàn cầu

Những thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới như New York, London, Tokyo hay Hong Kong (Trung Quốc)… là nơi có giá thuê bất động sản thương mại dịch vụ cao ngất ngưởng nhưng cực kỳ khan hiếm mặt bằng trống. Nhiều thương hiệu xa xỉ sẵn sàng chờ đợi và trả giá cao để có được một vị trí tại các khu vực lõi trung tâm này. Mỗi mét vuông đất tại đây cũng là niềm khao khát của giới đầu tư toàn cầu.

Tại New York (Mỹ), Fifth Avenue - con phố huyền thoại giữa lòng Manhattan, không chỉ là thiên đường mua sắm xa xỉ mà còn là nơi giao thoa của tài chính, nghệ thuật, thời trang và văn hóa đỉnh cao. Theo Cushman & Wakefield, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại Fifth Avenue đã đạt ngưỡng 21.500 USD/m2/năm - giữ vững danh hiệu con phố đắt đỏ nhất thế giới.

Tại London, New Bond Street tiếp tục khẳng định vị thế "thánh địa" bất động sản thương mại cao cấp bậc nhất châu Âu. Năm 2024, giá thuê mặt bằng tại đây đã tăng 20%, đạt mức kỷ lục 15.333 euro/m²/năm - chỉ đứng sau hai tuyến phố huyền thoại của Manhattan là Fifth Avenue và Upper Fifth Avenue. Trong năm nay, các thương hiệu xa xỉ hàng đầu là Moncler, Carolina Herrera, Loro Piana dự kiến sẽ hiện diện trên khu phố này, là minh chứng cho hấp lực của bất động sản thương mại hạng sang tại trái tim mua sắm London.

Tại Châu Á, tuyến phố Ginza lung linh ánh đèn flagship store của Hermès, Louis Vuitton, Dior hay Chanel là nơi kể câu chuyện về phong cách sống đẳng cấp ở Tokyo (Nhật Bản). Theo Cushman & Wakefield, giá thuê mặt bằng tại đây lên tới 13.000 USD/m²/năm, đưa Ginza đứng trong top 6 tuyến phố đắt đỏ nhất hành tinh.

Central cũng không ngừng tỏa sáng như một viên kim cương đắt giá tại tâm mạch thịnh vượng của xứ Cảng thơm. Theo dữ liệu từ RTHK, vào tháng 3/2024, tỷ lệ mặt bằng trống tại thủ phủ hàng hiệu của Hong Kong chỉ là 5,3% - mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua.

Thực tế chứng minh, khi nguồn cung bị giới hạn vĩnh viễn bởi các yếu tố địa lý, lịch sử và quy hoạch, mỗi mét vuông tại lõi trung tâm đều trở thành tài sản mang tính độc quyền. Chính bởi vậy, nhiều thương hiệu xa xỉ đã chuyển hướng từ thuê sang mua lại bất động sản để đảm bảo vị trí chiến lược lâu dài.

Tháng 5/2023, LVMH đã mua lại cửa hàng Abercrombie & Fitch tại Ginza với giá 270 triệu USD. Tập đoàn Kering - "ông lớn" đứng sau các thương hiệu như Gucci, Saint Laurent, đã chi 1,4 tỷ USD để sở hữu một trong những tòa nhà nổi bật nhất tại Central trong năm 2024.

Không chỉ là những khu vực trung tâm sầm uất, Manhattan, New Bond Street, Ginza hay Central đều là hiện thân của tiêu chí cốt lõi trong đầu tư bất động sản toàn cầu: vị trí "prime location". Đây là những tọa độ chiến lược hội tụ ba yếu tố then chốt là khả năng khai thác thương mại bền vững, giá trị văn hóa - lịch sử mang tính biểu tượng và sự khan hiếm tuyệt đối.

Harold Samuel, người sáng lập Land Securities Group plc - một trong những tập đoàn bất động sản thương mại lớn nhất nước Anh khẳng định, vị trí không chỉ quyết định giá trị tài sản mà còn là yếu tố không thể thay đổi, trong khi các yếu tố khác như thiết kế, nội thất có thể cải thiện được.

Hà Nội - Tâm mạch đang thức giấc của bất động sản thương mại hạng sang

Hà Nội với chiều sâu lịch sử, văn hóa nghìn năm và vị trí địa chính trị độc tôn, cũng hội tụ đủ 3 yếu tố vàng để trở thành điểm nóng "prime location" mới trên bản đồ đầu tư thế giới.

Vị trí lõi trung tâm Thủ đô - nơi tập trung mật độ dân cư cao, lưu lượng giao thông lớn, dòng chảy thịnh vượng không ngừng nghỉ và mức độ nhận diện thương hiệu tối đa, chính là "tọa độ kim cương" đảm bảo khả năng khai thác thương mại bền vững. Những mặt bằng hiếm hoi còn sót lại tại khu vực này luôn là đích ngắm của loạt thương hiệu quốc tế, tập đoàn dịch vụ cao cấp và giới kinh doanh tinh hoa.

Theo giới đầu tư, yếu tố quyết định giá trị bất động sản chính là sự giới hạn vĩnh viễn của nguồn cung. Vùng lõi trung tâm Hà Nội, với quy hoạch bảo tồn nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ về chiều cao, mật độ xây dựng, đã trở thành khu vực "không thể mở rộng, không thể thay thế". Cơ hội đầu tư tại đây gần như đã chạm đáy, trong khi mức giá vẫn không ngừng tăng.

Bất động sản thương mại vùng lõi Hà Nội là điểm hẹn của những cơ hội đầu tư bền vững.

Theo báo cáo của CBRE, trong quý III/2024, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại khu vực trung tâm Hà Nội đạt 172,7 USD/m²/tháng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, với tỷ lệ trống chỉ 1,7% - mức thấp nhất trong nhiều năm. Tỷ lệ lấp đầy tiệm cận mức tuyệt đối phản ánh nhu cầu vượt xa nguồn cung hiện hữu.

Còn theo báo cáo từ Savills, chỉ khoảng 17% tổng nguồn cung mặt bằng thương mại của Hà Nội hiện nay nằm trong khu vực trung tâm. Dự báo trong vòng 5 năm tới, gần như không có dự án mới đáng kể nào được triển khai tại đây. Trong một thị trường cầu luôn vượt xa cung, chính sự khan hiếm tuyệt đối đã làm nên giá trị đặc biệt của bất động sản vùng lõi Thủ đô.

Đặc biệt, không phải nơi nào cũng được định hình bởi lịch sử và văn hoá rõ nét như Hà Nội. Mỗi mét vuông đất tại lõi trung tâm còn là không gian lưu giữ ký ức và di sản của bao thế hệ. Chính chiều sâu này, vượt ra ngoài những giá trị hữu hình, là những điều không thể nhân bản và thay thế.

Hà Nội, với sự khan hiếm tuyệt đối về nguồn cung, giá trị văn hóa độc đáo và tiềm năng thương mại bền vững, đang khẳng định vị thế của mình như một "prime location" đích thực. Bất động sản thương mại vùng lõi của Thủ đô chính là điểm hẹn của những cơ hội đầu tư bền vững, nơi dòng tiền không chỉ an toàn vượt qua mọi thách thức thị trường mà còn sinh sôi với tốc độ phi mã.