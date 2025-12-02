Hà Nội "phá trần" kỷ lục, bước vào "mùa vàng" tăng trưởng

Theo báo cáo tại Kỳ họp lần thứ hai mươi tám HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025 với chỉ số kinh tế đạt mức cao kỷ lục. GRDP cả năm ước tăng 8,5%, quy mô nền kinh tế khoảng 63,5 tỷ USD, đóng góp tới 12,5% GDP cả nước.

Điểm sáng nổi bật là thu ngân sách lần đầu tiên vượt mốc 600.000 tỷ đồng, đạt 641.710 tỷ đồng, tăng mạnh so với dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương đến 31/10/2025 đạt 105.700 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển tăng 42,7% và chi thường xuyên tăng 37,7%. Ước cả năm, tổng chi ngân sách đạt 166,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành dự toán đầu năm.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc, kim ngạch xuất khẩu đạt 20,65 tỷ USD, nhập khẩu 47,12 tỷ USD. CPI bình quân cả năm được kiểm soát tốt, dự kiến trong khoảng 3,6 - 4,1%, thấp hơn năm trước. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 595.000 tỷ đồng, trong khi thu hút FDI lên tới 4,1 tỷ USD, tăng tới 52%.

Môi trường kinh doanh cải thiện rõ rệt với hơn 32.400 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên trên 424.000. Giải ngân đầu tư công lũy kế đến 26/11/2025 đạt hơn 53.900 tỷ đồng (64,4% kế hoạch), góp phần thúc đẩy hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông và văn hóa được hoàn thành hoặc khởi công.

Bên cạnh các kết quả tích cực, Thành phố còn một chỉ tiêu chưa hoàn thành là tổng vốn đầu tư xã hội do tiến độ một số dự án sử dụng đất còn chậm.

Bước sang năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%, trong đó dịch vụ tăng 11,1%, công nghiệp tăng 9,5%, xây dựng tăng 12,8% và nông nghiệp tăng 4,3%. Dịch vụ được xác định là động lực chính khi chiếm tới 66% GRDP. Thành phố sẽ tập trung phát triển thương mại, du lịch, tài chính - ngân hàng; xây dựng nền tảng thương mại điện tử quốc gia và hệ thống thanh toán, logistics, truy xuất nguồn gốc hiện đại.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến 730.000 tỷ đồng.

Thành phố sẽ triển khai loạt dự án chiến lược như Khu đô thị Olympic, Trục cảnh quan sông Hồng, cầu Trần Hưng Đạo, tuyến kết nối sân bay Gia Bình theo hình thức PPP và các hạng mục của Vành đai 4.

Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, hướng tới hình thành các tập đoàn lớn và thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.

Cùng với đó, Hà Nội phát triển hạ tầng khoa học - công nghệ, xây dựng các công viên đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế games, tài sản trí tuệ; đồng thời nghiên cứu thí điểm sandbox và xây dựng thị trường dữ liệu.

Thành phố tiếp tục đầu tư cho hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, các cầu vượt sông và hệ thống chiếu sáng, cây xanh. Năm 2026, Hà Nội sẽ tập trung xử lý năm vấn đề lớn: ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Đặc biệt, Thành phố triển khai đề án khai thác nguồn lực đất đai, nhất là khu vực quanh Vành đai 4 và các dự án TOD; nâng tỷ lệ ngày có chất lượng không khí tốt và trung bình lên trên 80%.



