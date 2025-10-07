Hà Nội: Phát hiện rò điện khu vực ngập nước

Nhiều người bị ngã khuỵ khi đi qua điểm ngập Tú Mỡ - Phạm Hùng, nghi do dò điện.

Khoảng 10h sáng 7/10, tại khu vực nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hoà, TP Hà Nội), nước ngập khoảng 30cm, nhiều người dân khi đi qua có biểu hiện tê chân tay, thậm chí có người ngã khuỵ, nghi do bị ảnh hưởng bởi dòng điện rò rỉ dưới nước.

Phát hiện sự việc, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực đã nhanh chóng liên hệ với đơn vị điện lực, phối hợp kiểm tra, xác định nguồn rò điện và khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

CSGT sử dụng xe chuyên dụng đưa người dân qua điểm ngập, bảo đảm an toàn.

Để phòng ngừa rủi ro, Đội CSGT đường bộ số 6 đồng thời điều động xe chuyên dụng hỗ trợ chở người dân và phương tiện qua khu vực ngập, hướng dẫn di chuyển theo lộ trình an toàn.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết: "Trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng hoàn lưu bão, đơn vị đã chủ động triển khai phương án ứng phó, huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các điểm có nguy cơ ngập úng để điều tiết giao thông, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố bất ngờ".

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, tránh dừng, đỗ phương tiện gần cột điện, trạm biến áp hoặc đường dây điện hở để bảo đảm an toàn trong mưa bão.

Theo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an thành phố (CATP) Hà Nội, mùa mưa bão không chỉ mang theo gió lớn, lũ quét mà còn là nguyên nhân của các sự cố điện xảy ra. Hàng năm, khi bước vào giai đoạn này, các tai nạn điện có chiều hướng gia tăng so với các mùa khác, chủ yếu xuất phát từ hệ thống dây điện lâu ngày xuống cấp, ổ cắm đặt sát nền nhà hoặc người dân sơ ý sử dụng thiết bị điện trong điều kiện ẩm ướt. Nhằm chủ động và phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa bão ngập úng dẫn đến chập điện gây cháy, nổ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân gia cố, kiểm tra hệ thống điện, rà soát các đường dây dẫn, bảng điện, cầu dao để kịp thời phát hiện, sửa chữa, thay thế. Các thiết bị điện trong nhà cần được lắp riêng biệt cho từng tầng, có bộ phận ngắt điện riêng và tuyệt đối không sử dụng điện, sạc xe điện ở những nơi ẩm ướt. Khi các thiết bị điện ngập trong nước phải sấy khô trước khi sử dụng, tuyệt đối không tự ý cắm điện trực tiếp. Đối với khu vực dân cư có nguy cơ ngập lụt cần bố trí đường dây điện, ổ cắm điện cao đề phòng bị ngập nước. Khi mưa bão, ngập nước phải ngắt cầu dao điện tổng ngay lập tức; Trường hợp nhà bị ngập nước mà không cắt được điện thì phải nhanh chóng di chuyển lên các khu vực chưa bị ngập sâu, đồng thời gọi điện hoặc hô hoán để mọi người biết, kịp thời báo đơn vị điện lực quản lý cắt điện và hỗ trợ kịp thời; Khi có trường hợp chạm chập điện phát sinh cháy, khẩn trương ngắt ngay cầu dao hệ thống điện tại chỗ, báo động cho mọi người di chuyển ra khỏi khu vực xảy cháy; nhanh chóng gọi điện báo cháy theo số 114, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức chữa cháy ban đầu.



