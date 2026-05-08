Hà Nội: Phí thuê vỉa hè, lòng đường cao nhất gần 400 ngàn đồng/m2

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành tờ trình HĐND thành phố về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong tờ trình, UBND thành phố đề xuất 7 mức phí khi sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe ô tô, dao động từ 30.000 - 400.000 đồng/m2/tháng; trông giữ xe đạp, xe máy dao động từ 30.000 - 220.000 đồng/tháng.

Một tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm được thí điểm cho thuê vỉa hè.

Cụ thể, 12 tuyến phố ở khu vực đô thị lõi (khu bảo tồn cấp I), gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt; Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ sẽ áp dụng mức phí để trông giữ ô tô là 400.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,6 lần so với hiện tại).

12 tuyến phố này khi sử dụng để trông giữ xe đạp, xe máy thì áp dụng mức phí 220.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,63 lần so với hiện tại).

Các tuyến phố còn lại trong đường Vành đai 1 và trên đường Vành đai 1, thành phố dự kiến sẽ áp dụng mức phí để trông giữ ô tô là 360.000 đồng/m2/tháng; nếu sử dụng để trông giữ xe đạp, xe máy thì bị thu phí 180.000/m2/tháng.

Các tuyến đường, phố từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai 1 đến phạm vi nằm trong đường Vành đai 2 và trên đường Vành đai 2 khi sử dụng để trông giữ ô tô thì có mức phí 160.000 đồng/m2/tháng; trông xe máy, xe đạp thì bị thu phí 120.000 đồng/m2/tháng.

Các tuyến đường, phố nằm từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai 2 đến phạm vi trong đường Vành đai 3 và trên đường Vành đai 3 khi sử dụng để trông giữ ô tô thì có mức phí 120.000 đồng/m2/tháng; trông xe máy, xe đạp thì thì có mức phí 90.000 đồng/m2/tháng.

Các tuyến đường, phố nằm từ phạm vi từ đường ngoài Vành đai 3 đến phạm vi trong đường Vành đai 4 và trên đường Vành đai 4 khi sử dụng để trông giữ ô tô thì có mức phí 90.000 đồng/m2/tháng; trông xe máy, xe đạp thì có mức phí 50.000 đồng/m2/tháng.

Đối với các tuyến đường trên địa bàn phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương (thuộc TX.Sơn Tây cũ), phí cho thuê là 40.000 đồng/m2/tháng khi sử dụng trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp.

Các đường, phố còn lại trên địa bàn Hà Nội khi sử dụng để trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp thì có mức phí là 30.000 đồng/m2/tháng.

Việc điều chỉnh mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) được kỳ vọng vừa góp phần hạn chế lượng xe lưu thông trong nội đô nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm.

Cùng với đó, việc điều chỉnh mức phí cũng góp phần điều tiết lưu lượng giao thông nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế dần thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhằm nâng cao hiệu suất các phương tiện công cộng...