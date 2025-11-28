Hà Nội quy định sử dụng ngân sách đầu tư hạ tầng cho các dự án nhà ở xã hội độc lập

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Quang Thái

Điểm đáng chú ý là nghị quyết quy định các nguồn vốn để thực hiện đầu tư, hỗ trợ gồm: Vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công; vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.



Cùng với đó là ngân sách của thành phố ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để thực hiện công tác hỗ trợ, gồm: Vốn từ ngân sách của thành phố, hằng năm dành khoảng từ 1% đến 3% từ nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển của thành phố; vốn từ nguồn tiền thu được tương đương giá trị quỹ đất ở (các quỹ đất ở 20% và 25%) dành để xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở và quy định của thành phố Hà Nội mà chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách của thành phố.

Thành phố cũng sử dụng vốn từ nguồn tiền thu được thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các quỹ 20% đất ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mà chủ đầu tư phải bàn giao cho thành phố theo quy định; cùng các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nghị quyết cũng nêu rõ phạm vi các công trình hạ tầng được thành phố quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng. Cụ thể, trừ trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án trực tiếp đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đồng bộ với xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án, thành phố quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm: Công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án; công trình trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở; công trình trạm y tế, nhà văn hóa.

Thành phố quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng quy định nêu trên khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập là dự án nhà ở xã hội được thực hiện đầu tư xây dựng tại các ô đất quy hoạch độc lập, nằm phía ngoài đường vành đai 4 theo Quy hoạch chung Thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án nhà ở xã hội độc lập có quy mô tương đương một đơn vị ở trở lên hoặc có quy mô dân số từ 4.000 người trở lên.



Các công trình hạ tầng được thực hiện theo dự án riêng bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố và được ghi rõ trong văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội độc lập. Trong từng thời kỳ, giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, thành phố thực hiện điều chỉnh phạm vi các công trình hạ tầng được sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng cho phù hợp với thực tiễn...

* Sáng cùng ngày, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chi tiết về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương và phương án tuyến công trình, vị trí công trình, tổng mặt bằng tuyến đường sắt địa phương; Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện.