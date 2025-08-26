Hà Nội sáng nay: Mưa trắng trời, đường nào cũng ngập!

Ghi nhận lúc 7h sáng

Mưa trắng trời ở Hà Nội trong sáng nay - Clip: Hoàn Như

Clip: NXH

Ảnh: NXH

Nước tiếp tục dâng cao - Ảnh: NXH

Một chiếc xe chết máy giữa dòng nước ngập - Ảnh: NXH

Ảnh: FB An Nhiên

Bão số 5 suy yếu gây mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm 26/8, bão số 5 đã di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 4h, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 104,5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Hệ thống này tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ và có xu hướng suy yếu dần.

Ảnh: TĐ

Khu vực Văn Quán ngập úng sáng nay - Ảnh: TĐ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 kết hợp với hội tụ gió trên cao, nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rất lớn. Tại Hà Nội, từ 7h ngày 25/8 đến 4h ngày 26-8, lượng mưa phổ biến 70-130 mm; một số nơi cao hơn nhiều, như Thạch Thất 191,2 mm, An Khánh 177,2 mm, Chúc Sơn 184,6 mm, Thường Tín 194,2 mm, Quốc Oai 210,8 mm.

Dự báo trong ngày và đêm 26/8, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa tại các khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố phổ biến 50-100 mm, có nơi vượt 150 mm; phía Tây và Nam phổ biến 40-70 mm, cục bộ trên 100 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại nhiều tuyến phố, khu dân cư, làm quá tải hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến giao thông. Ngoài ra, lốc, sét, gió giật mạnh có thể khiến cây xanh gãy đổ, công trình hư hại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc