Hà Nội sắp có 2 tòa cao ốc văn phòng “siêu sang” tại trung tâm Cầu Giấy

13-08-2025 - 11:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Trong tháng 8 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cho Công ty cổ phần đầu tư Thùy Dương đầu tư xây dựng 2 dự án cao ốc văn phòng hạng sang tại khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội tại phường Yên Hòa( Nam Trung Yên) thành phố Hà Nội.

Quyết định này đã thể hiện rõ nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành thuộc thành phố Hà Nội trong việc thực hiện chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn cũng như chống lãng phí các nguồn lực trong xã hội, đồng thời góp phần kiến tạo cho không gian đô thị hiện đại, kiểu mẫu của thủ đô Hà Nội.

Qui mô của 2 dự án "siêu sang"

Dự án thứ nhất là Tòa Maslight Tower, đây là biểu tượng của phân khúc văn phòng hạng A, tòa này tọa lạc tại nút giao giữa Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tông, có qui mô 29 tầng nổi và 4 tầng hầm, với tổng diện tích sàn văn phòng lên tới gần 80.000m² nên chắc chắn số người làm việc tại đây sẽ rất lớn, để tối ưu hóa nhu cầu của khách hàng, chủ đầu tư đã lắp đặt cho tòa nhà 22 thang máy tốc độ cao và hệ thống điều hòa trung tâm hiện đại, cùng với bãi đỗ xe thông minh và hệ thống quản lý vận hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với những tính năng vượt trội, Maslight Tower được kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng cho các tập đoàn lớn, tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp công nghệ cao.

Hà Nội sắp có 2 tòa cao ốc văn phòng “siêu sang” tại trung tâm Cầu Giấy- Ảnh 1.

Nằm kế cận với Maslight Tower là tổ hợp The Crown gồm 4 công trình dịch vụ thương mại sang trọng, mỗi công trình rộng khoảng 1.000m² sàn được thiết kế 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, nhằm cung cấp không gian kinh doanh đẳng cấp cho các thương hiệu bán lẻ cao cấp, nhà hàng, spa và các dịch vụ chuyên biệt để phục vụ đa dạng nhu cầu của cộng đồng cư dân và giới văn phòng lân cận. Theo kế hoạch, dự án này dự kiến sẽ được hoàn thành vào Quý III/2027.

Hà Nội sắp có 2 tòa cao ốc văn phòng “siêu sang” tại trung tâm Cầu Giấy- Ảnh 2.

Dự án thứ 2 là tòa Maslight Hi-Tech Park, đây là tổ hợp văn phòng phân khúc B+ và hệ thống shophouse. Tòa này cách Maslight Tower chỉ 200m, nằm trên mặt đường Nguyễn Quốc Trị, được quy hoạch 15 tầng nổi và 3 tầng hầm, với tổng diện tích sàn thương mại hơn 42.000m² và diện tích hầm hơn 22.000m², tòa nhà được lắp đặt11 thang máy tốc độ cao, điều hòa trung tâm Chiller,cùng bãi đỗ xe thông minh và hệ thống quản lý AI. Cận kề tòa nhà là các căn shophouse 5 tầng, đây sẽ là là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuỗi cửa hàng, showroom và dịch vụ cao cấp khai mở kinh doanh. Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2028.

Vị trí "vàng" cho công sở và kinh doanh, dịch vụ

Hai dự án của Công ty Thùy Dương nằm trong khu đô thị Nam Trung Yên – Khu đô thị đang từng bước trở thành trung tâm tài chính – hành chính mới của Thủ đô, từ đây hạ tầng giao thông được kết nối đồng bộ, liên hoàn với các tuyến giao thông huyết mạch như đường Vành đai 3, đường Phạm Hùng, đường Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh, thuận tiện di chuyển đến các quận trung tâm, đi đến sân bay Nội Bài chỉ khoảng 30 phút. Khu vực này cũng là nơi hội tụ nhiều tòa nhà văn phòng cao cấp như PVI, Keangnam, Taisei, Chamvit, Lotte và đại sứ quán Mỹ mới…sự tập trung này đã hình thành nên hệ sinh thái đô thị hiện đại, đồng bộ, qui tụ được quần thể dân cư có dân trí và thu nhập cao.

Hà Nội sắp có 2 tòa cao ốc văn phòng “siêu sang” tại trung tâm Cầu Giấy- Ảnh 3.

Vị trí hai dự án văn phòng hạng sang của TD Group tại KĐT Nam Trung Yên

Theo các chuyên gia ngành địa ốc, việc chủ đầu tư lựa chọn thiết kế theo mô hình tích hợp giữa văn phòng – thương mại – dịch vụ trong cùng một tổ hợp của dự án giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng đất, đồng thời tạo ra hệ sinh thái kinh doanh khép kín, tối ưu hóa lợi ích cho các nhà đầu tư thứ cấp và khách thuê. Bên cạnh đó, các tòa nhà đều được quản lý, vận hành bằng công nghệ AI không chỉ đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng mà đây là xu thế tất yếu trong phát triển xanh – thông minh.

Được biết, Công ty cổ phần đầu tư Thùy Dương là 1 doanh nghiệp đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản, các dự án như TD Plaza, khu đô thị TD Lakeside tại Hải Phòng do doanh nghiệp này đầu tư được các chuyên gia và cư dân đánh giá rất cao về tính hiệu quả, công năng tiện ích và phù hợp với xu thế.

Ánh Dương

