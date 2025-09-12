Hà Nội sắp có thêm dự án nhà ở xã hội 20 tầng ở xã Hoài Đức

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử UBND TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4644/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức, TP.Hà Nội.

Phạm vi ranh giới Khu vực nghiên cứu phía Tây Nam giáp đường quy hoạch 24m và khu dân cư hiện có; Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch 24m; Phía Đông Bắc giáp đất trống; Phía Đông Nam giáp mương đất và khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y.

Ảnh minh họa

Quy mô đất đai khoảng 2,65 ha, quy mô dân số khoảng 2.058 người. Công trình xây dựng gồm các khối nhà chung cư (nhà ở xã hội và công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại) cao 19 và 20 tầng có hướng phát triển không gian dọc theo tuyến đường cấp nội bộ và khu vực bao quanh khu đất.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật bao gồm các tuyến đường cấp khu vực, các tuyến đường nhóm nhà ở; các nút giao thông được tổ chức giao cùng mức; Bãi đỗ xe; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cáp năng lượng và chiếu sáng; Hạ tầng viễn thông thụ động,…

UBND TP.Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng đảm bảo phù hợp với nội dung Quyết định này; Lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch theo quy định.

UBND xã Hoài Đức chủ trì, phối hợp với Công ty CP Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đức Thượng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt theo quy định.

Giao các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, kiểm tra, rà soát, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về chủ trương đầu tư, đất đai, nghĩa vụ tài chính, dự án đầu tư, nhà ở, xây dựng đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết được duyệt.



