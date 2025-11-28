Hà Nội siết chặt quản lý bến bãi, chặn vi phạm tập kết vật liệu xây dựng

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết triệt để các vi phạm liên quan đến đất đai, hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản, phòng ngừa phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành và UBND cấp xã tiến hành rà soát các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai các loại, có biện pháp giải quyết triệt để, duy trì hiệu quả công tác quản lý lâu dài.

Cùng với đó, Sở tăng cường phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; có biện pháp, giải pháp giải quyết các điểm trung chuyển vật liệu xây dựng tự phát, hoạt động trái phép, không đủ điều kiện hoạt động.

Chi cục Thủy lợi và phòng, chống thiên tai thành phố được giao đánh giá hiện trạng đê điều và khu vực các bến bãi ven sông để có biện pháp phòng ngừa sạt lở; tăng cường các hoạt động kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, thủy lợi...

UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh mục các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và các điểm trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo quy định; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân hoạt động bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông; xử lý nghiêm hoạt động của các bến thủy nội địa trái phép, ngăn chặn vận chuyển vật liệu xây dựng lên bãi chứa hoạt động trái phép.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an thành phố phát hiện, xử lý các phương tiện quá tải trọng vận chuyển vật liệu xây dựng từ các bãi trung chuyển, nhất là các địa bàn có nhiều bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (bãi sông Hồng, sông Đuống) để chủ động phòng ngừa, bảo vệ các đoạn mặt đê bị hư hỏng, xuống cấp, làm ảnh hưởng khả năng chống lũ, ảnh hưởng đến an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông, gây ô nhiễm môi trường khu vực lân cận các tuyến đê; kiểm tra, xử lý các cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy để hạn chế tình trạng tự ý hoán cải, lắp đặt các thiết bị phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

Công an thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, giải quyết triệt để các địa điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản trái phép, có dấu hiệu vi phạm về đất đai.

Đồng thời, Công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “bảo kê”, sử dụng các thủ đoạn nhằm tranh giành địa bàn phục vụ hoạt động kinh doanh không lành mạnh liên quan đến vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản và các loại tội phạm khác liên quan (trốn thuế, làm giả hóa đơn, chứng từ, con dấu, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và tội phạm có tổ chức).

UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản và các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai tự giác ngừng hoạt động và giải tỏa các vi phạm.

UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm rõ và kiên quyết xử lý, giải quyết triệt để, dứt điểm các vi phạm nhưng không chấp hành việc giải tỏa (xem xét nếu đủ điều kiện thì áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước theo quy định và các biện pháp cưỡng chế khác).

Căn cứ danh sách các địa điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản hoạt động có phép, UBND các xã, phường chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện các vi phạm (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhất là loại tài nguyên khoáng sản được sử dụng làm vật liệu xây dựng nhưng không rõ nguồn gốc.