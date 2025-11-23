Hà Nội thúc giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Theo đó, căn cứ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, UBND thành phố giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt và tổ chức triển khai ngay các nội dung tại Kết luận số 203 KL/TƯ của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 366/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thời gian tới.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc điều hành mới “Kỷ cương đi trước - nguồn lực đi cùng - kết quả là thước đo”; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đã được giao. Để làm tốt việc này, Sở Tài chính chủ trì, rà soát, lựa chọn các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa, đủ điều kiện để khởi công, khánh thành chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về thúc đẩy các động lực tăng trưởng, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cơ quan Thống kê thành phố và các đơn vị liên quan bảo đảm mục tiêu GRDP năm 2025 trên 8%.

Sở Công Thương, Sở Du lịch tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống nhằm đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường liên kết du lịch với tiêu dùng sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; khai thác hiệu quả mùa du lịch khách quốc tế cuối năm, lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch; chuẩn bị tốt các phương án hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sở Khoa học và Công nghệ; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội nghiên cứu thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội và các đơn vị xúc tiến đầu tư đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI công nghệ cao, quản lý tiên tiến.

Về cải cách thể chế, thủ tục hành chính và tổ chức bộ máy, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến toàn trình.

Về an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác, Sở Xây dựng và UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20%.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, nắm bắt tình hình lao động, việc làm; chủ động chuẩn bị công tác chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2026.