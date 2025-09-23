Hà Nội tiết kiệm được hơn 460 triệu kWh điện

Ảnh minh họa.

Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, giải pháp với sự tham gia rộng rãi của cộng đồng khách hàng Thủ đô.

EVNHANOI khuyến khích khách hàng bắt đầu từ những thói quen đơn giản như tắt thiết bị khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, cài đặt điều hòa ở mức 26°C trở lên hay thay thế thiết bị điện cũ bằng sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Những hành động nhỏ này đã giúp hàng chục nghìn hộ gia đình giảm được từ 10-30% lượng điện tiêu thụ hàng tháng.

Không chỉ dừng lại ở hộ gia đình, các cơ quan hành chính và doanh nghiệp cũng được khuyến khích tham gia. Nhiều doanh nghiệp dệt may, cơ khí, thực phẩm đã mạnh dạn đầu tư hệ thống chiếu sáng thông minh, biến tần cho động cơ và dây chuyền sản xuất hiện đại, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. Đến nay, gần 3.300 khách hàng lớn trên địa bàn đã ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) với công suất dự kiến tiết giảm là 205,4 MW.

Bên cạnh đó, năm 2025, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã ký thỏa thuận được với 600 khách hàng đối tượng sản xuất công nghiệp có sản lượng trên 1 triệu kWh/năm tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải sử dụng điện trong các khung giờ cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7/2025. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nỗ lực tiết kiệm điện năng. Sự chủ động tham gia của doanh nghiệp không chỉ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong những thời điểm cao điểm mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, cam kết phát triển bền vững và hiệu quả trong sử dụng năng lượng.

Theo thống kê, sản lượng điện tiết kiệm trong 8 tháng của năm 2025 là 464,49 triệu kWh tăng so với cùng kỳ năm 2024 là 40,86 triệu kWh, thể hiện sự thay đổi tích cực từ người dân và doanh nghiệp. EVNHANOI đặt mục tiêu năm 2025 tiết kiệm tối thiểu 2,2% điện thương phẩm, coi đây là một chỉ tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng toàn Thủ đô.

Cùng đó, EVNHANOI còn tiên phong trong việc đưa công nghệ số vào quản lý, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và điều chỉnh mức tiêu thụ. Ứng dụng EVNHANOI, website evnhanoi.vn hay tổng đài 19001288 không chỉ cung cấp thông tin minh bạch mà còn cho phép người dùng cài đặt cảnh báo vượt ngưỡng, thanh toán trực tuyến và nhận hóa đơn điện tử. Đây là giải pháp vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa góp phần xây dựng lối sống xanh, giảm sử dụng giấy tờ truyền thống.