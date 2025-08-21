Hạ Tầng Đô Thị Corporation công bố thông tin dự án Bung Goi Verdura Estate

Sau thành công năm 2024 khi cho ra mắt của dòng sản phẩm biệt thự biển với dự án Lagom Phu Quoc, Bung Goi Verdura Estate được xác định là dự án trọng điểm của Hạ Tầng Đô Thị Corporation trong năm 2025. Sự quan tâm của thị trường và đội ngũ bán hàng một lần nữa khẳng định cho tiềm năng của dự án cũng như uy tín của CĐT.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Thu Hương - Tổng giám đốc Hạ Tầng Đô Thị Corporation chia sẻ: "Bung Goi Verdura Estate không chỉ là một dự án đánh dấu cho cột mốc 16 năm thành lập của công ty, mà còn là dự án bản lề cho chặng đường 10 năm tiếp theo của Hạ Tầng Đô Thị Corporation tại thị trường Phú Quốc".

Trong 10 năm qua, Hạ Tầng Đô Thị ghi dấu tại Phú Quốc với chuỗi các dự án bất động sản nghỉ dưỡng - thương mại. Với dự án lần này, doanh nghiệp lần đầu triển khai mô hình "urban retreat" - ngôi nhà nghỉ dưỡng đô thị, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường và khai thác đúng tiềm năng của Phú Quốc.

Phú Quốc – vùng đất sở hữu lợi thế tự nhiên giàu có từ rừng xanh, biển cả trù phú. Đồng thời, Phú Quốc hiện là địa phương được Nhà nước chú trọng, đặt trọng tâm phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án bất động sản triển khai hiệu quả và khai thác đúng tiềm năng.

Cũng tại sự kiện, Hạ Tầng Đô Thị Corporation cũng đã chính thức công bố các đơn vị đồng hành phân phối dự án gồm: Wikiland, World Vills, Liên minh Tâm Vàng Group & TP Land 88. Các đơn vị này đều là những đối tác am hiểu thị trường Phú Quốc, đã gắn bó cùng doanh nghiệp trong nhiều dự án trước đó. Đặc biệt, nằm ngoài dự đoán của đội ngũ kinh doanh Chủ đầu tư, sự kiện cũng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư đến tham dự. Minh chứng cho sức hút của một sản phẩm đem đến cơ hội đầu tư bền vững giữa một thị trường đang trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Nhận thấy tiềm năng của dự án Bung Goi Verdura Estate, nhiều nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện.

Bung Goi Verdura Estate tiên phong định hình xu hướng Urban Retreat tại Phú Quốc – mô hình bất động sản nghỉ dưỡng đô thị đang trở thành tất yếu trên thế giới. "Urban Retreat" đang dần khẳng định vị thế như một xu hướng bất động sản mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về không gian sống cân bằng, gắn kết thiên nhiên nhưng vẫn tiện nghi hiện đại.

Dự án tọa lạc tại trục phát triển Ông Lang - Búng Gội - Dương Đông - nơi đón lượng khách quốc tế hàng đầu tại Phú Quốc. Với vị trí tại mặt đường Búng Gội, kết nối thuận tiện đến các cung đường huyết mạch của đảo ngọc, chỉ 20 phút đến Sân bay quốc tế Phú Quốc, 10 phút đến Vườn Quốc gia Phú Quốc và vỏn vẹn 5 phút đến bãi biển Ông Lang – một trong những bãi biển đẹp nhất đảo ngọc. Từ đây, cư dân và du khách dễ dàng kết nối tới mọi điểm đến quan trọng, đây chính là toạ độ hiếm hoi tại Phú Quốc cùng lúc đáp ứng được 2 giá trị của mô hình urban retreat là sinh thái và tính kết nối đô thị sôi động.

Bung Goi Verdura Estate nằm tại "trái tim xanh" - toạ độ hiếm hoi giữa lòng Phú Quốc sôi động.

Bung Goi Verdura Estate hiện là dự án sở hữu pháp lý hoàn thiện, toàn bộ sản phẩm trong dự án đã đủ điều kiện kí HĐMB và có sổ đỏ riêng từng căn. Với nền tảng pháp lý vững chắc này, dự án sẵn sàng chào đón những cư dân đầu tiên gia nhập cộng đồng văn minh và tinh hoa tại đảo ngọc.

Trong bối cảnh thị trường Phú Quốc "im ắng" trong một thời gian, các nhà đầu tư đang mong chờ sự xuất hiện của những sản phẩm mới thật sự chất lượng, đủ sức tạo niềm tin và khơi thông dòng chảy thị trường. Bung Goi Verdura Estate ra đời đúng lúc, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng – đầu tư bền vững mà còn mang đến một cộng đồng quốc tế văn minh, giao thoa các thế hệ, văn hóa. Điều đó trở thành cơ hội cho những nhà đầu tư biết nắm bắt thời điểm vàng trước sóng BĐS mới và những cư dân về Phú Quốc định cư.

Bung Goi Verdura Estate - Một sản phẩm được phát triển bởi Hạ Tầng Đô Thị Corporation

