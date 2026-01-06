Hạ tầng giáo dục đang trở thành “tài sản chiến lược” của tương lai

Trong nhiều năm, giáo dục thường được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của nhu cầu giáo dục chất lượng cao và xu hướng hội nhập quốc tế, giáo dục đang dần dịch chuyển sang một lĩnh vực đầu tư chiến lược, mang lại giá trị bền vững trong dài hạn.

Trong bức tranh đó, một yếu tố đang được giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm chính là hạ tầng giáo dục, không gian học tập. Không gian giáo dục ngày nay không còn là phần "xây dựng cơ bản" phục vụ giảng dạy, mà được xem như một tài sản vô hình có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị thương hiệu, khả năng mở rộng mô hình và tính bền vững của toàn bộ hệ sinh thái giáo dục.

Môi trường học tập tác động trực tiếp đến "đầu ra"

Từ góc độ khoa học, nhiều nghiên cứu tâm lý học phát triển và khoa học thần kinh cho thấy môi trường vật lý có tác động đáng kể tới hiệu suất học tập, sức khỏe tinh thần và kỹ năng tương tác xã hội của học sinh. Các yếu tố như ánh sáng tự nhiên và thông gió giúp cải thiện khả năng tập trung, giảm căng thẳng. Không gian linh hoạt thúc đẩy tư duy sáng tạo và làm việc nhóm. Một nghiên cứu tại Anh cho thấy thiết kế lớp học có thể ảnh hưởng tới khoảng 16% mức tiến bộ học tập của học sinh trong một năm.

Không gian trường học được thiết kế thích ứng với sự phát triển trong tương lai

Xu hướng toàn cầu: Trường học như một "hệ sinh thái học tập"

Tại Phần Lan, Singapore hay Canada, trường học ngày càng được thiết kế với các không gian mở, khu sáng tạo, phòng thí nghiệm liên ngành và khu vực học tập ngoài trời được tích hợp thành một hệ sinh thái.

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển của giáo dục toàn cầu: từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, từ học thụ động sang học chủ động và trải nghiệm. Tại Việt Nam, nhu cầu đầu tư vào hạ tầng giáo dục hiện đại đang gia tăng nhanh, đặc biệt ở phân khúc quốc tế và song ngữ.

Các không gian phát triển thể chất cũng quan trọng như giảng dạy học thuật

Dwight School Hanoi: Giáo dục như một khoản đầu tư dài hạn

Trong bối cảnh đó, trường Dwight School Hanoi thuộc hệ thống Dwight Schools với hơn 150 năm lịch sử giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế (IB), là một điển hình về cách đầu tư vào hạ tầng giáo dục ngay từ đầu.

Khuôn viên trường được phát triển với không gian học mở và linh hoạt kết nối giữa công nghệ với thiên nhiên, giữa truyền thống với hiện đại. Điểm đáng chú ý là các không gian này được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, lấy học sinh làm trung tâm để các em phát triển toàn diện và tăng khả năng thích ứng trong tương lai. Theo đại diện nhà trường, mục tiêu của kiến trúc trường học này là xây dựng môi trường có khả năng tạo ra giá trị bền vững cho nhiều thế hệ học sinh.

Blackbox - nơi học sinh có thể học tập và biểu diễn các tiết mục nghệ thuật

"Người thầy thứ ba" và bài toán kỹ năng thế kỷ 21

Khái niệm "không gian học tập là người thầy thứ ba" ngày càng được giới chuyên môn nhắc tới. Trong đó, môi trường vật lý đóng vai trò hỗ trợ giáo viên và chương trình học trong việc phát triển các kỹ năng then chốt như tư duy phản biện, sáng tạo, hợp tác và tự học.

Trong thực tế, phụ huynh chính là nhóm "nhà đầu tư" quan trọng nhất của giáo dục. Quyết định lựa chọn trường học ngày càng dựa trên trải nghiệm thực tế, không gian học tập và mức độ an toàn, thay vì chỉ dựa vào chương trình học.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng môi trường học tập là một trong những yếu tố quan trọng giúp họ tin tưởng vào tầm nhìn dài hạn của một nhà trường – tương tự cách nhà đầu tư đánh giá một doanh nghiệp.

Makerspace - Phòng sáng chế được trang bị hiện đại để các em thỏa sức sáng tạo

Giáo dục và giá trị đầu tư cho tương lai

Trong nền kinh tế tri thức, giáo dục giúp tạo ra nguồn vốn con người – yếu tố then chốt cho tăng trưởng bền vững. Do đó, đầu tư vào không gian học tập cần được nhìn nhận như một chiến lược dài hạn, đó chính là "tài sản vô hình" mang lại giá trị bền vững nhất cho xã hội và nền kinh tế.

Nhằm giúp phụ huynh và cộng đồng trực tiếp trải nghiệm mô hình giáo dục này, Dwight School Hanoi sẽ tổ chức sự kiện "Explore Dwight" vào ngày 17/1/2026, để các gia đình tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu định hướng phát triển của nhà trường và cộng đồng Dwight. Phụ huynh có thể đăng ký tham gia sự kiện tại đây.