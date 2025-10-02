Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sắp chào bán hơn 49,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông

02-10-2025 - 11:33 AM | Bất động sản

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả dự kiến chào bán hơn 49,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (MCK: HHV, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Theo đó, Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả dự kiến chào bán hơn 49,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền tối đa là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả dự kiến thu về khoảng hơn 497,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu ngay sau khi công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và đảm bảo việc phân phối được hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận có hiệu lực.

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ tăng từ hơn 497,4 triệu cổ phiếu lên gần 547,2 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 4.974,3 tỷ đồng lên gần 5.471,8 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả mang về doanh thu thuần gần 1.682,1 tỷ đồng, tăng 11,9% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 324,4 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu gần 3.585 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 555,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 12% so với năm 2024.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 46,9% kế hoạch doanh thu và 58,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tăng nhẹ 2,4% so với đầu năm, lên mức hơn 39.836,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 69,4% tổng tài sản, ở mức hơn 27.627,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 28.011,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 34,7 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 18.683 tỷ đồng, chiếm 66,7% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

