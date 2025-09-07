Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ 3 tháng nữa, tuyến cao tốc "huyết mạch" 41.000 tỷ kết nối TP.HCM với miền Tây của liên danh CII - Đèo Cả - Tasco - Hoàng Long sẽ khởi công

07-09-2025 - 07:45 AM | Bất động sản

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng với tổng chiều dài 96,13km.

Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) vừa có tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo đó, hiện đơn vị đang gấp rút chuẩn bị triển khai, phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được xếp vào loại công trình giao thông cấp đặc biệt và sẽ thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028. Tổng mức đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng, tăng khoảng 1.572 tỷ đồng so với dự kiến trước đây.

Nhà đầu tư đề xuất dự án là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Công ty cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Theo đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng với tổng chiều dài 96,13km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), điểm cuối tại đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp).

Đối với đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường rộng 41m, vận tốc thiết kế 120km/h.

Trong tương lai được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô đã quy hoạch với đoạn từ Chợ Đệm - vành đai 4 quy mô 12 làn xe (nền đường rộng 56m); đoạn từ vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe (nền đường rộng 48,5m).

Đối với đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m theo quy mô đã quy hoạch, vận tốc thiết kế 100km/h.

Đồng thời xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hệ thống trạm thu phí, trạm dừng nghỉ… trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận bảo đảm đồng bộ, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Theo Ban Quản lý dự án 7, việc hoàn thành dự án nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Đồng thời, dự án giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó thúc đẩy giao thương, du lịch và đầu tư trong toàn khu vực.

Dương Dương

