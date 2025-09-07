Liên danh Sun Group gửi đề xuất quan trọng liên quan tuyến đường hơn 47.000 tỷ đồng kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xem xét đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản (đất, cát) trên địa bàn tỉnh để phục vụ thi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội, đoạn qua Bắc Ninh.

Theo công văn, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được đề xuất từ Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả (thành viên Tập đoàn Sun Group). Đề xuất này nêu danh sách các mỏ vật liệu trong tỉnh, kiến nghị được nghiên cứu, lập thủ tục cấp phép khai thác nhằm bảo đảm nguồn cung đất, cát phục vụ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra thực tế, đánh giá khả năng khai thác của các mỏ vật liệu, đồng thời làm rõ nhu cầu sử dụng, bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công dự án. Kết quả phải báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/9/2025.

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội (đoạn qua tỉnh Bắc Ninh) có chiều dài 27,7km, tổng mức đầu tư trên 47.607 tỷ đồng, được dự kiến thi công trong 15 tháng.

Dự án có tổng chiều dài 27,7km đi qua địa phận 8 xã, phường, gồm: xã Trung Kênh, xã Lương Tài, xã Gia Bình, xã Lâm Thao, phường Trạm Lộ, phường Mão Điền, phường Thuận Thành, phường Trí Quả (tỉnh Bắc Ninh).

Về Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sân bay Gia Bình nằm tại tỉnh Bắc Ninh với quy mô cấp sân bay 4E. Theo đó, tổng diện tích Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được nâng lên khoảng 1.960 ha. Với diện tích này, sân bay Gia Bình dự kiến sẽ rộng hơn sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha). Công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm thời kỳ 2021 - 2030; tầm nhìn đến năm 2050 có công suất dự kiến khoảng 50 triệu hành khách/năm. Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 120.839 tỷ đồng thời kỳ 2021 - 2030, khoảng 61.455 tỷ đồng tầm nhìn đến năm 2050. Sân bay Gia Bình được kỳ vọng là công trình hỗ trợ hiệu quả cho sân bay Nội Bài, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, logistics và đô thị vệ tinh vùng Thủ đô.



