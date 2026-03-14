Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tăng vốn vượt 5.400 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã: HHV, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 10/3, HHV đã hoàn tất phân phối 49,73 triệu cổ phiếu, tương đương 99,98% tổng lượng cổ phiếu đăng ký chào bán. Còn 10.007 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Trong số cổ phiếu đã được phân phối có 6,58 triệu đơn vị được phân bổ cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ 10/3/2026 đến hết 9/3/2027).

Có tổng số 23.847 cổ đông được phân phối cổ phiếu đợt này, trong đó có 23.718 nhà đầu tư trong nước được phân bổ 46,45 triệu cổ phiếu và 129 nhà đầu tư nước ngoài được phân bổ 3,2 triệu cổ phiếu.

Hoàn tất đợt chào bán, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tăng vốn điều lệ từ 4.974,3 tỷ đồng lên gần 5.472 tỷ đồng.

Về cơ cấu vốn sau đợt chào bán, HHV có một cổ đông lớn là Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T sở hữu hơn 73 triệu cổ phiếu, chiếm 13,35% vốn. Tập đoàn Đèo Cả nắm 15,6 triệu cổ phiếu chiếm 2,86% vốn; ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT HHV đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả nắm giữ 2,33 triệu cổ phiếu chiếm 0,43% vốn HHV.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thu về 497 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích cụ thể như sau:

Được biết, Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là doanh nghiệp thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo hợp đồng chuyển nhượng ký ngày 26/12/2024, HHV nhận chuyển nhượng 39,14 triệu cổ phần, tương đương sở hữu 38% vốn tại Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Đối tác chuyển nhượng là công ty mẹ của HHV - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam (ICV) có vốn điều lệ 829,8 tỷ đồng. Trước khi thực hiện giao dịch, HHV sở hữu 2,11% vốn điều lệ ACV.

Được biết, ngày 28/06/2024, HHV và Tập đoàn Đèo Cả ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 2806/2024/CNCP-ICV kèm phụ lục hợp đồng số 01-PLHD/2806/2024/CNCP-ICV ngày 25/12/2024 và Phụ lục hợp đồng số 02-PLHD/2806/2024/CNCP-ICV ngày 30/04/2025. Theo đó, HHV nhận chuyển nhượng 11,4 triệu cổ phần, qua đó tăng sở hữu lên mức 15,37% vốn ICV.