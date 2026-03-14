Tập đoàn NRC ‘rót’ 500 tỷ đồng góp vốn bổ sung vào một công ty thành viên

Công ty CP Tập đoàn NRC (MCK: NRC, sàn HNX) vừa thông qua chủ trương đầu tư tăng vốn tại Công ty CP Danh Khôi TK và phương án biểu quyết của Người đại diện vốn.

Cụ thể, Tập đoàn NRC dự kiến góp thêm 500 tỷ đồng vào Danh Khôi TK thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán cổ phần dành cho cổ đông hiện hữu của công ty. Tỷ lệ sở hữu của NRC tại Danh Khôi TK sau khi tăng vốn là 85,69% vốn điều lệ.

Mục đích góp vốn bổ sung nhằm tăng cường năng lực tài chính, làm cơ sở phát triển hoạt động kinh doanh của Danh Khôi TK.

Đồng thời, Tập đoàn NRC cử ông Nguyễn Huy Cường tiếp tục làm đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Danh Khôi TK nhằm đảm bảo tính xuyên suốt trong công tác quản lý và triển khai hoạt động đầu tư.

Tập đoàn NRC là tên gọi mới của Tập đoàn Danh Khôi.

Bên cạnh đó, Tập đoàn NRC cũng phê duyệt việc Danh Khôi TK hợp tác với Công ty TNHH Bất động sản IDK để tham gia phát triển dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, hạng mục chung cư cao tầng (HH-1-1, HH-1-2) theo nội dung dự thảo hợp đồng kinh doanh giữa Danh Khôi TK và Bất động sản IDK.

Theo tìm hiểu, dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội được xây dựng trên khu đất 341.593,5 m2, tổng vốn đầu tư hơn 7.482m7 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư lần đầu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Danh Khôi mang về doanh thu thuần gần 147,3 tỷ đồng, gấp gần 29 lần doanh thu thuần của năm 2024.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 35,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ ròng gần 137,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Danh Khôi tăng 5% so với đầu năm, lên mức hơn 2.026,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 878,7 tỷ đồng, chiếm 43,4% tổng tài sản; khoản phải thu dài hạn hơn 890,5 tỷ đồng, chiếm 43,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 829,4 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 279 tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng nợ.



