Hạ tầng liên vùng và cuộc tái định hình cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Từ Khu Nam đến Khu Đông: logic tạo lập cực tăng trưởng của thị trường

Quan sát diễn biến thị trường trong hai thập kỷ qua có thể thấy, sự dịch chuyển của giá trị bất động sản TP.HCM chưa bao giờ diễn ra ngẫu nhiên. Mỗi giai đoạn tăng trưởng mạnh đều đi cùng một chu kỳ mở rộng không gian đô thị và sự hình thành của các cực phát triển mới.

Giai đoạn 2005 – 2015, khu Nam nổi lên nhờ lợi thế quy hoạch, năng lực hấp thụ dân cư và sự hoàn thiện dần của hệ thống hạ tầng cửa ngõ. Từ năm 2016 đến 2025, khu Đông bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh khi metro, khu công nghệ cao, các trục giao thông liên vùng và định hướng phát triển TP Thủ Đức từng bước tái cấu trúc vị thế khu vực trên bản đồ đô thị.

Điểm đáng chú ý là, ở cả hai chu kỳ, hạ tầng không chỉ giải quyết câu chuyện kết nối, mà còn đóng vai trò tái phân bổ dân cư, dịch chuyển dòng vốn và thiết lập lại mặt bằng giá bất động sản.

Hiện nay, khi quỹ đất khu trung tâm ngày càng hữu hạn, chi phí sở hữu neo cao và TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển đa cực, Tây Nam bắt đầu được nhìn nhận như một hành lang tăng trưởng mới nhờ sự hội tụ của các công trình hạ tầng quy mô lớn.

Ngay trong năm 2026, cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến đưa vào vận hành, tạo kết nối trực tiếp giữa Tây Nam Bộ với Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành, đồng thời tái định nghĩa khả năng lưu thông liên vùng. Song hành là Vành đai 3 - tuyến hạ tầng mang tính tái cấu trúc không gian phát triển của toàn vùng TP.HCM mở rộng khi kết nối trực tiếp TP.HCM, Long An, Bình Dương và Đồng Nai trong một mạng lưới đô thị liên hoàn.

Ở trung hạn, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4, mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Quốc lộ 1A lên 12 làn xe hay Metro số 4 kết nối Hiệp Phước với trung tâm được kỳ vọng sẽ hoàn thiện năng lực kết nối, thúc đẩy lưu chuyển dân cư – logistics và mở rộng cấu trúc giãn dân về phía Tây Nam.

Khi hạ tầng trở thành lực đẩy tăng trưởng, giá trị của một khu vực không còn được đo đơn thuần bằng khoảng cách địa lý, mà bởi khả năng kết nối, tốc độ đô thị hóa và dư địa phát triển trong tương lai. Đây cũng là lý do Tây Nam ngày càng được nhìn nhận như vùng giá còn nhiều tiềm năng, khi mặt bằng giá vẫn duy trì khoảng cách đáng kể so với các cực tăng trưởng đã định hình.

Không chỉ được hỗ trợ bởi hạ tầng, Tây Nam còn hưởng lợi từ nền tảng kinh tế vùng ngày càng bền vững. Trong đó, khu vực Long An cũ (nay là Tây Ninh) – cửa ngõ kết nối trực tiếp với TP.HCM – nhiều năm duy trì vị thế dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về thu hút FDI, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tốc độ tăng trưởng tích cực, qua đó củng cố vai trò của Tây Nam như một không gian phát triển mới trong vùng đô thị mở rộng TP.HCM.

"Đọc vị" cực tăng trưởng mới: Bài toán đầu tư trong chu kỳ đa cực

Trong bối cảnh đó, Five Star Eco City tổ chức buổi đối thoại chuyên đề đầu tư "Đọc Vị" Cực Tăng Trưởng Mới, xoay quanh chủ đề "Bài toán đầu tư trong chu kỳ phát triển đa cực của TP.HCM", diễn ra lúc 08:30, Thứ Bảy ngày 06.06.2026 tại Five Star Eco City (Đinh Đức Thiện nối dài, ngay cạnh chợ Bình Chánh).

Buổi đối thoại chuyên đề đầu tư "Đọc Vị" Cực Tăng Trưởng Mới được tổ chức vào ngày 06.06.2026 tại Five Star Eco City

Chương trình được xây dựng như một phiên trao đổi chuyên sâu về logic vận động của thị trường trong chu kỳ mới: từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn Nam tiến của khách hàng miền Bắc, cơ hội tạo lập giá trị tại hành lang Tây Nam TP.HCM, đến bài toán lựa chọn tài sản trong bối cảnh thị trường chuyển mạnh sang giai đoạn sàng lọc.

Các nội dung cũng tập trung vào vai trò của uy tín chủ đầu tư, năng lực phát triển và cam kết kiến tạo dài hạn - những yếu tố ngày càng trở thành bảo chứng giá trị cho bất động sản trong chu kỳ đầu tư trung và dài hạn.

Trong bối cảnh bản đồ tăng trưởng TP.HCM đang được tái định hình, việc tiếp cận những góc nhìn đa chiều về chu kỳ phát triển, dòng vốn và logic hình thành cực tăng trưởng mới sẽ là cơ sở quan trọng cho các quyết định đầu tư trung – dài hạn. Buổi đối thoại chuyên đề tại Five Star Eco City được kỳ vọng mở ra thêm những luận điểm thực tiễn cho nhà đầu tư trước một chu kỳ vận động mới của thị trường.