Hạ tầng phía Đông kích hoạt sóng tăng giá mới tại “thị trấn bên biển” San Hô

Giữa tâm điểm ấy, khu San Hô - "thị trấn bên biển" phong cách Miami tại Ocean City - nhanh chóng trở thành điểm hẹn của giới đầu tư nhằm đón đầu làn sóng tăng giá mới.

Động lực mới cho khu Đông Thủ đô

Được khởi công vào ngày 19/8 tới, Vành đai 4 có trục xương sống là tuyến cao tốc dài gần 113km đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, tốc độ thiết kế 100km/h. Khi hoàn thiện vào 2027, Vành đai 4 sẽ tạo "vòng tròn vàng" giúp kết nối các khu vực ngoại vi mà không phải xuyên tâm nội đô Hà Nội, đồng thời mở lối tới các cao tốc và quốc lộ trọng điểm ở phía Bắc.

Cũng được khởi công vào 19/8 còn có cầu Ngọc Hồi nằm trên tuyến Vành đai 3.5, kết nối Hà Nội và Hưng Yên. Dự án có tổng mức đầu tư 11.844 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025-2028. Cùng với đó, đường Vành đai 3.5 (đoạn từ ĐT378 đến Quốc lộ 5 với tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng) cũng đang được Hưng Yên đẩy nhanh tốc độ thi công, dự kiến hoàn thành vào 2028.

Cầu Trần Hưng Đạo, được thực hiện từ 2025-2027. Khi hoàn thành, cây cầu có tổng mức đầu tư 15.967 tỷ đồng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Long Biên tới Hồ Gươm chỉ còn chưa đầy 10 phút.

Mảnh ghép quan trọng trong bức tranh hạ tầng phía Bắc hiện nay còn có sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) có quy mô 1.960 ha là cảng hàng không quốc tế có diện tích lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau sân bay Long Thành. Hướng tới công suất 30 triệu hành khách/năm vào năm 2030, "cửa ngõ bầu trời" sẽ đưa khu Đông Hà Nội trở thành điểm hội tụ của thương mại, du lịch, logistics và công nghiệp.

Nằm ngay cửa ngõ phía Đông Thủ đô, Ocean City sẽ hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng tỷ đô. Trong tương lai, khoảng cách từ đại đô thị với trung tâm Hà Nội và các tỉnh, thành kinh tế trọng điểm phía Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh… càng được rút ngắn.

Ocean City sẽ trở thành điểm đến lý tưởng của giới chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý từ các khu công nghiệp Yên Phong, Quế Võ, VSIP, Tràng Duệ, Deep C… Trong khi đó, sân bay Gia Bình cách Ocean City khoảng 1 giờ lái xe sẽ mở ra cơ hội đón khách quốc tế, kích hoạt thị trường lưu trú và dịch vụ cao cấp, đồng thời tăng giá trị BĐS tại đại đô thị trong trung và dài hạn.

"Thị trấn bên biển" San Hô vào quỹ đạo tăng giá mới

Giữa bối cảnh hạ tầng khu Đông tăng tốc, các sản phẩm thấp tầng tại "thị trấn bên biển" San Hô thuộc Ocean City, có lợi thế rõ rệt khi sở hữu vị trí đắt giá bậc nhất đại đô thị.

Tại nội khu, San Hô nằm trên trục đại lộ 51m, dễ dàng kết nối với hàng loạt tiện ích quan trọng đã đi vào vận hành. Đối diện San Hô là VinWonders Wave Park - Tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo trong khuôn viên khu đô thị lớn nhất thế giới. Chỉ vài bước chân, cư dân đã chạm tới biển xanh, cát trắng, nắng vàng, tận hưởng được bầu không khí trong lành, thiên nhiên khoáng đạt không khác gì các thiên đường biển Phú Quốc hay Nha Trang.

San Hô kế cận hàng loạt tiện ích đắt giá được ví như "Miami thu nhỏ" phía Đông Hà Nội

Kế cận San Hô còn là một "vũ trụ" vui chơi, mua sắm và trải nghiệm văn hóa đa quốc gia. Trong đó, phố Hàn K-Town tái hiện trọn vẹn kiến trúc, không gian văn hóa đặc trưng của các khu phố nổi tiếng xứ sở kim chi; Little Hong Kong rực rỡ gợi liên tưởng tới các địa danh quen thuộc xứ cảng thơm; Làng Sake là một mảnh ghép tinh tế khác của kiến trúc, văn hóa, ẩm thực xứ Phù Tang; Quảng trường Kinh đô Ánh sáng mang tới một góc châu Âu hoa lệ với tháp biểu tượng thần Ánh sáng cao 50m, rộn ràng với các lễ hội, sự kiện sôi động suốt 4 mùa. Đặc biệt, với các đại tiện ích mới sắp ra mắt trong lòng Ocean City như Vincom Mega Mall Ocean City, Trung tâm Hội nghị VinPalace,… sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm mua sắm, vui chơi hiện đại và đa sắc màu cho cư dân San Hô.

Tại vị trí cửa ngõ đại đô thị, San Hô cũng dễ dàng kết nối với Vành đai 3.5, Vành đai 4 để vào trung tâm Thủ đô và tới các tỉnh, thành lân cận, hay 2 sân bay quốc tế là Nội Bài và Gia Bình. Khi khu vực nội đô ngày càng chật chội, hạ tầng rộng mở, San Hô chính là lời mời gọi hấp dẫn dòng người và dòng tiền đổ về khu Đông an cư, đầu tư, kinh doanh, nghỉ dưỡng.

San Hô hút khách an cư và đầu tư nhờ vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp và mức giá hấp dẫn

Hiện, các sản phẩm thấp tầng tại San Hô đang được giới thiệu ở mức giá chỉ từ 170 triệu đồng/m². Đây là mức gia rất cạnh tranh so với đất nền chưa có hạ tầng, tiện ích trong khu vực, và càng hấp dẫn hơn khi đặt lên bàn cân với nhà phố nội đô - mức giá đã lên tới 300-500 triệu đồng/m2.

Giới quan sát nhận định, ngay khi được khởi động vào ngày 19/8 tới, loạt dự án hạ tầng đồng trọng điểm phía Đông sẽ kích hoạt một đợt sóng tăng giá mới tại San Hô. Và trong 12-24 tháng tiếp theo, liên tiếp các cột mốc tăng giá đã được "lập trình" khi hệ thống hạ tầng tỷ đô này về đích.