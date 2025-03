Hà Tĩnh: Hai vụ chuyển khoản nhầm được trao trả thành công, đều do người nhận trình báo công an

Công an phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tính cho biết vừa hỗ trợ công dân trên địa bàn trao trả 11 triệu đồng được người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Cụ thể, vào hồi 14h15, ngày 28/3/2025, Công an phường tiếp nhận trình báo của anh Phạm Văn Nam (SN:1986, HKTT: Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về việc nhận được số tiền là 11 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Qua xác minh, lực lượng Công an phường Kỳ Liênxác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Nguyễn Văn Lợi (SN: 1985, HKTT: Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình). Ngay sau đó, Công an phường Kỳ Liên đã tiến hành các thủ tục cần thiết và tổ chức trao trả số tiền 11 triệu đồng cho anh Lợi theo đúng quy định.

Anh Lợi trân trọng cảm ơn các CBCS Công an xã phường Kỳ Liên đã tận tình giúp đỡ anh.

Cũng tại tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị trấn Nghèn và Công an xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc) mới đây đã kịp thời hỗ trợ, giúp người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm và tài sản bị đánh rơi.

Cụ thể, ngày 19/3/2025, anh Nguyễn Tâm Thắng (SN 1981, trú tại xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên) do sơ suất đã chuyển nhầm 22.500.000 đồng vào tài khoản của chị Mã Huyền Trang (SN 1988, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc). Khi phát hiện sự việc, chị Trang đã chủ động trình báo với Công an thị trấn Nghèn.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh, liên hệ với anh Thắng. Đến ngày 28/3, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, số tiền trên đã được chị Trang và Công an thị trấn Nghèn trao trả lại cho anh Thắng.

Trước đó, vào ngày 24/3/2025, một người dân tốt bụng đã đến Công an xã Mỹ Lộc trình báo về việc nhặt được một chiếc ví, bên trong có giấy tờ tùy thân và 1.250.000 đồng.

Công an xã Mỹ Lộc ngay lập tức tiến hành xác minh, xác định chủ nhân là chị Nguyễn Thị Hà An (SN 2000, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh). Chỉ sau một ngày, chị An đã được trao trả đầy đủ tài sản.