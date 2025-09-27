Hai cá nhân đăng ký giao dịch cổ phiếu OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố giao dịch của người liên quan đến người nội bộ.



Theo đó, bà Trịnh Mai Vân đăng ký bán ra 4,87 triệu cổ phiếu OCB trong thời gian từ 30/9 đến 29/10/2025 với lý do nhu cầu cá nhân.

Nếu hoàn tất, bà Trịnh Mai Vân sẽ giảm sở hữu từ 31,71 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,19% vốn OCB xuống còn 26,83 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 1% vốn OCB.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký mua vào đúng bằng lượng cổ phiếu mà bà Trịnh Mai Vân đăng ký bán ra cũng trong cùng thời gian trên.

Nếu hoàn tất, ông Nguyễn Văn Tuấn sẽ tăng sở hữu lên mức 4,87 triệu cổ phiếu, chiếm 0,18% vốn điều lệ OCB.

Chủ tịch HĐQT OCB Trịnh Văn Tuấn

Trong diễn biến khác, ngày 11/8/2025, OCB đã hoàn tất phân phối gần 197,26 triệu cổ phiếu thưởng cho 22.008 cổ đông, còn lại 5.106 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới phát hành. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8-9/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 1.972,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024, xác định theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của OCB tăng từ gần 2,47 tỷ cổ phiếu lên gần 2,67 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ từ 24.658 tỷ đồng lên hơn 26.630 tỷ đồng.