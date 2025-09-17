Hai chất sống góp phần thay đổi diện mạo của Ocean City từ Masterise Homes

LUMIÈRE SpringBay - khởi sinh giá trị sống đa trải nghiệm tại Ocean Park 2

Là dự án cao tầng đầu tiên tại Ocean Park 2, với những giá trị sống trải nghiệm thừa hưởng từ dòng sản phẩm LUMIÈRE series, LUMIÈRE SpringBay đánh dấu sự hiện diện của một chuẩn sống quốc tế với dấu ấn tiên phong tại khu vực.

Sở hữu vị trí "trái tim" của Ocean Park 2, dự án nổi bật với tầm nhìn hai mặt đắt giá: một mặt ôm trọn biển hồ Wonders Wave Park, mặt còn lại trực diện The Venice - tổ hợp vui chơi giải trí Grand World sôi động, nơi cư dân được chiêm ngưỡng pháo hoa mỗi cuối tuần bên gia đình và tận hưởng không khí lễ hội suốt bốn mùa.

Điểm nhấn khác biệt của LUMIÈRE SpringBay chính là không gian sống được kiến tạo theo triết lý cân bằng tĩnh - động. Trên tổng diện tích hơn 32.000m2, với mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%, dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và tiện ích. Hai phân khu Active Zone và Wellness Zone được thiết kế hài hoà, mang đến 48 tiện ích "vị nhân sinh" đặc quyền, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thể chất đến tinh thần của cư dân.

Không chỉ dừng lại ở cảnh quan, LUMIÈRE SpringBay còn nâng tầm trải nghiệm sống với chuỗi tiện ích trong nhà với tiêu chuẩn quốc tế và thiết kế khác biệt như gym, game room, business lounge,... Kết tinh từ chất lượng theo tiêu chuẩn phân khúc LUMIÈRE series và ngôn ngữ thiết kế hiện đại, duy mỹ, toàn bộ các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng kính Low-E cao cấp, nội thất liền tường từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

LUMIÈRE SpringBay kiến tạo tổ ấm nơi cư dân "Sống khởi sắc riêng" với những giá trị khác biệt

Với những giá trị tinh tế, LUMIÈRE SpringBay đáp ứng nhu cầu khắt khe của cộng đồng cư dân quốc tế, giới tri thức, chuyên gia và những người sẵn sàng đầu tư cho một chất sống khác biệt, khi họ không chỉ tìm một nơi ở, mà còn tìm thấy sự đồng điệu trong lối sống của một cộng đồng văn minh trong xu thế hội nhập mới ở thời đại mới.

Masteri Trinity Square - bộ ba phong cách tiếp thêm sức sống cho Ocean Park 2

Nếu LUMIÈRE SpringBay đại diện cho chất sống tinh anh thì Masteri Trinity Square lại là biểu tượng của năng lượng, sự kết nối và cân bằng.

Nằm trực diện công viên liên hoàn Empire Park, với vị trí trung tâm khu thương mại sầm uất của Ocean Park 2, Masteri Trinity Square là khu phức hợp cao tầng cộng đồng Masteri quy mô nhất Ocean City. Dự án có tổng diện tích gần 8,2ha với 9 tòa tháp cao 27 tầng với mật độ xây dựng khoảng 17.4%, được chia thành ba phân khu: Southern Square, Central Square và Northern Square, đại diện cho ba phong cách sống năng động - kết nối - cân bằng.

Lần đầu tiên, một khu phức hợp cao tầng sở hữu hệ sinh thái 110 tiện ích compound đa tầng quy mô lớn, theo chuẩn quốc tế, được bố trí hài hòa trong ba công viên nội khu: Active Park, Unity Park và Joy Park. Mỗi phân khu đều có tổ hợp tiện ích được "đo ni đóng giày" cho phong cách sống đặc trưng mà câu chuyện phân khu hướng tới. Cụ thể, Southern Square truyền cảm hứng sống năng động với cụm sân thể thao liên hoàn (tennis, cầu lông, bóng rổ...) và bể bơi ngoài trời chuẩn quốc tế dài 50m.

Diện tích mặt nước lớn tại Northern Square mang đến phong cách sống cân bằng, đủ đầy

Central Square đề cao sự gắn kết cộng đồng, sở hữu quần thể tiện ích như quán cà phê ngoài trời, khu BBQ picnic, quảng trường và hồ bơi thư giãn mang triết lý thiết kế kết nối đa thế hệ và cộng đồng – tạo không gian để cư dân gặp gỡ, sẻ chia. Trong khi đó, Northern Square hướng tới lối sống cân bằng, gần gũi thiên nhiên, điểm xuyết những khoảng xanh mát mắt bên mặt nước êm đềm của bể bơi ngoài trời rộng lớn với phong cách resort của những khu nghỉ dưỡng quốc tế. Chính sự đa dạng và chuyên biệt này giúp Masteri Trinity Square thỏa mãn nhiều lối sống khác nhau trong cùng một tổng thể thống nhất.

Không chỉ nổi bật với tiện ích, bộ sưu tập căn hộ của Masteri Trinity Square cũng được thiết kế linh hoạt, đa dạng diện tích, phù hợp từ người độc thân, gia đình trẻ đến gia đình đa thế hệ. Căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp, tối ưu hóa công năng và ánh sáng, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, giàu cảm hứng.

Sự xuất hiện của Masteri Trinity Square không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao, mà còn thổi luồng gió trẻ trung, tươi mới vào Ocean Park 2, hình thành nên cộng đồng Masteri lớn nhất với những cư dân trẻ trung, năng động, giàu tinh thần cầu tiến và khát vọng vươn lên.

Hai mảnh ghép hoàn hảo tạo sức bật cho Ocean Park 2, Ocean City

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô Hà Nội ngày càng thu hẹp, làn sóng giãn dân và phát triển các đô thị vệ tinh đang diễn ra mạnh mẽ. Khu vực phía Đông Thủ đô được ví như "thỏi nam châm" mới của thị trường nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, quỹ đất dồi dào và loạt dự án tầm cỡ của các chủ đầu tư lớn.

Masterise Homes, với mong muốn kiến tạo cộng đồng văn minh, đa dạng, đáp ứng xu hướng thị trường đề cao trải nghiệm sống và giá trị bền vững đã mang những sản phẩm chiến lược tại đây. Việc đồng thời triển khai LUMIÈRE SpringBay và Masteri Trinity Square cho thấy tầm nhìn dài hạn: tạo lập một hệ sinh thái cư dân đa sắc màu trong lòng Ocean City, nơi hội tụ cả những giá trị sống duy mỹ, cao cấp lẫn tinh thần trẻ trung, hiện đại.

Dự kiến trong vòng hai năm tới, khi cả hai dự án hoàn thành và đi vào vận hành, khu đô thị sẽ đón hơn 10.000 cư dân về sinh sống. Một cộng đồng Masterise Homes với đầy đủ sắc thái – từ cư dân quốc tế, doanh nhân, chuyên gia cho đến các gia đình trẻ đầy phong cách với tư duy toàn cầu – sẽ dần hình thành tại Ocean Park 2. Cộng hưởng giữa những giá trị sống khác biệt, Masterise Homes sẽ góp phần nâng tầm Ocean Park 2 thành một đô thị vệ tinh kiểu mẫu, đóng góp tích cực vào diện mạo phát triển chung của thành phố phía Đông Hà Nội.