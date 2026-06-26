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Hai cơn bão mạnh tiến vào Nhật Bản, hơn 100 chuyến bay bị hủy

| | Tài chính quốc tế

(Ảnh: EPA)

(Ảnh: EPA)

Các hãng hàng không Nhật Bản hôm 26/6 đã phải hủy hơn 100 chuyến bay khi hai cơn bão nhiệt đới đang tiến về phía quần đảo này.

Chính quyền Nhật Bản khuyến cáo người dân sơ tán ở một số khu vực do nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Theo dự báo của các nhà khí tượng, cơn bão nhiệt đới mạnh Mekkhala đang có sức gió giật lên tới 144 km/h. Mưa lớn đã trút xuống một số khu vực ở miền Nam và phía Tây Nhật Bản.

Hệ thống thời tiết này dự kiến sẽ đi qua các đảo Kyushu và Shikoku vào cuối tuần, có khả năng hội tụ với cơn bão nhiệt đới Higos - cơn bão hiện đang xoáy mạnh hơn ở Thái Bình Dương. Điều đó có thể dẫn đến hiện tượng khí quyển được gọi là hiệu ứng Fujiwhara khi hai cơn bão tương tác, khiến việc dự báo chuyển động và sức mạnh của chúng trở nên khó khăn hơn.

Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy tổng cộng 120 chuyến bay đến và đi từ các khu vực phía Nam Okinawa và Kagoshima.

Hai cơn bão mạnh tiến vào Nhật Bản, hơn 100 chuyến bay bị hủy- Ảnh 1.

(Ảnh:Japan Meteorological Agency)

Vùng Kyoto đã khuyến cáo hàng nghìn cư dân sơ tán, ban hành cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất. Đoạn phim từ Đài Truyền hình công cộng NHK cho thấy một dòng sông màu nâu đang chảy siết qua khu vực này.

Các quan chức ở Kyoto và Osaka cho biết mực nước các con sông đang dâng cao và cảnh báo cần phải hết sức cảnh giác vì nguy cơ lũ lụt.

Hãng sản xuất ô tô Toyota đã tạm ngừng hoạt động tại một nhà máy ở Kyushu do đường sá bị đóng cửa vì mưa lớn. Trong khi đó, hãng Nissan cho biết họ cũng có kế hoạch tạm dừng một số dây chuyền sản xuất - theo hãng tin Kyodo.

Quân đội Nhật Bản đã hủy chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đối với máy bay vận tải V-22 Osprey đến đảo Miyako - một phần của cuộc tập trận chung với Mỹ.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), hơn 1.600 người đã được sơ tán khỏi nhà. Các trường học và văn phòng đã đóng cửa ở một số khu vực, khi bão Mekkhala gây ra mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất trên khắp hòn đảo.

Không có thương vong nào được ghi nhận, nhưng các nhà chức trách vào ngày 26/6 đã cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất nguy hiểm ở vùng núi thuộc huyện Hoa Liên ở phía Đông, cũng như tại Cao Hùng và Bình Đông ở phía Nam. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết lượng mưa tại đây lên tới 88 cm kể từ ngày 25/5.

Hàng chục người dân sống ở hạ lưu của một hồ chắn thuộc Hoa Liên đã phải rời bỏ nhà cửa. Một số tuyến đường sắt đã bị tạm dừng hoạt động.

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Theo Quỳnh Chi

VTV

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