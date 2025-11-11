Hai dự án 34.000 tỷ của Việt Nam khó về đích đúng hạn, Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng làm ngay một việc

Hai dự án này là cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh.

Chiều 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đã chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đối với mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025, đến nay cả nước đã có 2.476 km đường bộ cao tốc. Bộ Xây dựng và các địa phương đang tiếp tục nỗ lực triển khai thi công 733km còn lại thuộc 22 dự án/DATP.

Trong đó, đáng chú ý là hai dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh dự kiến thông tuyến vào cuối năm 2025 nhưng khối lượng còn lại lớn. Bộ Xây dựng đánh giá rằng 2 dự án này tiềm ẩn nguy cơ không đáp ứng kế hoạch. Cụ thể, giá trị sản lượng thi công tại dự án Hữu Nghị - Chi Lăng mới đạt 50% khối lượng, trong khi dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh mới đạt 43% khối lượng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Lý giải về việc một số dự án đang chậm tiến độ, trong đó có dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, hiện nay, Bộ Xây dựng và các địa phương đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, đồng thời tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành 733 km còn lại thuộc 22 dự án cao tốc có kế hoạch hoàn thành 2025, nhằm bảo đảm mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc.

Tuy nhiên, trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, thời tiết cực đoan gây ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc (bao gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang), khu vực miền Trung phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai gây ra số ngày mưa kéo dài hơn thường lệ. Một số tỉnh khu vực phía Nam (như Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, TPHCM) mùa mưa kéo dài. Trong khi đó, khối lượng thi công các dự án chủ yếu làm móng, mặt đường bê tông nhựa. Việc tổ chức thi công đảm bảo chất lượng công trình phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, do đó hiện nay đang chậm so với kế hoạch.

Theo Bộ Xây dựng, một số dự án có khối lượng thi công còn lại rất lớn như dự án Vành đai 3 TP HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Tuyên Quang - Hà Giang, DATP1 Cao Lãnh - An Hữu sẽ không thể hoàn thành toàn bộ và dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ khó thông xe trên lớp mặt toàn tuyến vào dịp ngày 19/12.

Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh ngay biện pháp thi công với các dự án còn khối lượng lớn

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo các Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm đối với một số dự án cao tốc còn khối lượng nhiều như Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Tuyên Quang - Hà Giang. Đồng thời, các nhà thầu điều chỉnh ngay biện pháp thi công với các dự án này; tùy tình hình cụ thể để huy động lực lượng Quân đội, Công an hỗ trợ thêm.

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các địa phương tập trung triển khai hệ thống đường bộ ven biển; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà những nội dung vượt thẩm quyền bảo đảm mục tiêu đến đến hết năm 2025 cả nước có khoảng 1.700 km đường ven biển.

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đang được thi công. Ảnh: TTXVN

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được khởi công từ ngày 21/4/2024. Tổng mức đầu tư dự án là 11.024 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước tham gia hơn 5.490 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư huy động 5.520 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ kết nối với ba cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh. Theo kế hoạch, dự án sẽ thông tuyến cuối năm 2025, hoàn thành trong năm 2026.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài hơn 43 km, với điểm đầu tại quốc lộ 1 kết nối đường vào cửa khẩu Hữu Nghị, thuộc Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Điểm cuối kết nối cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng, thuộc Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Cao tốc được đầu tư 4 làn xe, nền đường 17 m ở giai đoạn 1. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ được nâng lên 6 làn xe, rộng 32 m.

Nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, nhân lực thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Trong khi đó, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Điểm đầu của tuyến cao tốc này tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), và điểm cuối tại nút giao đường vào khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Giai đoạn 1 của dự án khởi công vào ngày 1/1/2024, với chiều dài 93,35 km, bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt bắc qua hai dòng sông Kỳ Cùng, Bằng Giang cùng nhiều khe suối và tỉnh lộ. Giai đoạn 2 của dự án được khởi công ngày 19/8/2025. Dự án giai đoạn 2 mở rộng toàn bộ 93,35 km của giai đoạn 1, nâng bề rộng nền đường từ 13,5m lên 17m, với 4 làn xe hoàn chỉnh, bổ sung làn dừng khẩn cấp. Đồng thời, đầu tư xây mới gần 28 km đường cao tốc kết nối tới cửa khẩu Trà Lĩnh, với tổng mức đầu tư hơn 11.219 tỷ đồng.

Như vây, tổng mức đầu tư của hai dự án trên là khoảng 34.000 tỷ đồng.﻿