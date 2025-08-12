Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai dự án cao tốc, vành đai ở khu vực Bình Dương cũ đang triển khai thi công thế nào?

12-08-2025 - 18:11 PM | Bất động sản

Đây là 2 dự án giao thông rất quan trọng, đóng vai trò chiến lược, là trục xương sống Đông Tây kết nối các cực phát triển.

Sáng 12-8, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM giám sát trên thực địa công trình thi công dự án cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua xã An Long, TP HCM (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ).

Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một- Chơn Thành có tổng chiều dài trên 52 km (đoạn qua Bình Dương cũ dài 45,659 km), xuất phát từ đường Vành đai 3 TP HCM (đoạn trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc phường An Phú, TP HCM (TP Thuận An, Bình Dương cũ) và kết thúc tại Km52+159 giáp ranh giữa xã An Long (TP HCM) và xã Chơn Thành (Đồng Nai).

Dự án cao tốc này được khởi công hồi tháng 2-2025, do liên danh Tập đoàn Becamex, Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả trúng thầu, thi công. Tổng vốn đầu tư hơn 8.833 tỉ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác (bao gồm lãi vay).

Tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đề nghị các địa phương cấp xã nơi có tuyến cao tốc đi qua gồm các phường: Bình Dương, Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Cơ; các xã: Phước Hòa, Chánh Phú Hòa, Bàu Bàng, An Long, sau khi tiếp nhận một số chức năng nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về phải bắt tay ngay vào công việc.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của TP HCM để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công để kịp tiến độ hoàn thành cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành vào tháng 9- 2027.

Cũng trong buổi sáng, đoàn giám sát tiếp tục làm việc với Tập đoàn Becamex tại phường Bình Dương (TP HCM). Tại đây, lãnh đạo Tập đoàn Becamex cho biết dự án đường Vành đai 4 TP HCM đoạn từ cầu Thủ Biên (xã Thường Tân, TP HCM) đến sông Sài Gòn (phường Tây Nam, TP HCM) có chiều dài khoảng 47,8 km, vốn đầu tư 21.702 tỉ đồng do liên danh Tập đoàn Becamex và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả trúng thầu thi công.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex cho hay, do các yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến việc đền bù, giải tỏa và bàn giao mặt bằng đối với Vành đai 4 TP HCM (đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn) chưa đạt được như tiến độ cam kết, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ của toàn dự án. Lãnh đạo Becamex kiến nghị TP HCM đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án, đảm bảo cam kết với Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân đề nghị các sở, ngành liên quan và 9 xã, phường nơi có dự án đi qua phối hợp chặt chẽ với Becamex, tháo gỡ vướng mắc, thực hiện tốt công tác bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ cam kết.

Đường Vành đai 4 TP HCM được thiết kế quy mô giai đoạn 1 gồm 4 làn xe đạt chuẩn cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp, đường song hành, vận tốc thiết kế đạt 100 km/giờ. Dự kiến thu hồi trên 250 ha đất của 1.447 hộ dân.

Cả cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và Vành đai 4 TP HCM đóng vai trò chiến lược quan trọng, là trục xương sống Đông Tây kết nối các cực phát triển của tỉnh và vùng giúp nhanh chóng kết nối về cảng biển sân bay quốc tế như Cảng Cái Mép - Thị Vải, Sân bay Long Thành

Theo Thanh Thảo

Người lao động

