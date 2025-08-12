Hai dự án cao tốc, vành đai ở khu vực Bình Dương cũ đang triển khai thi công thế nào?

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex cho hay, do các yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến việc đền bù, giải tỏa và bàn giao mặt bằng đối với Vành đai 4 TP HCM (đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn) chưa đạt được như tiến độ cam kết, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ của toàn dự án. Lãnh đạo Becamex kiến nghị TP HCM đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án, đảm bảo cam kết với Chính phủ.