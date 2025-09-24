Hai dự án LEGO và Pandora ứng dụng giải pháp chống cháy từ Saint-Gobain

Nhờ dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mạnh mẽ, nhiều khu công nghiệp như VSIP (Bình Dương cũ) nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư với cơ sở hạ tầng đồng bộ, công nghệ tiên tiến và môi trường sản xuất đạt chuẩn quốc tế. Đây cũng là khu vực tập trung của hàng nghìn công nhân và hệ thống máy móc vận hành liên tục. Bất kỳ sự cố cháy nổ nào cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản.

Nhằm bảo vệ con người, duy trì hoạt động sản xuất liên tục và đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu không bị gián đoạn, các dự án FDI thường phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ khắt khe từ quốc tế lẫn quy định pháp luật của Việt Nam.

Các tập đoàn toàn cầu như LEGO hay Pandora cũng không ngoại lệ. Các "ông lớn" cần phải áp dụng các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ khắt khe bậc nhất, kết hợp giữa quy định của Việt Nam như QCVN 06:2022/BXD và các chuẩn mực quốc tế uy tín như EN 1364, ASTM E119, UL 263.

Đối với các công trình xanh, mức yêu cầu còn khắt khe hơn: vật liệu phải có EPD (Environmental Product Declaration) và chứng nhận phát thải thấp VOC (Volatile Organic Compounds), nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn LEED, hướng tới trung hòa carbon.

Nhà máy LEGO Manufacturing Vietnam là nhà máy hiện đại với vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, chính thức vận hành từ tháng 4/2025. Đây là nhà máy tiên phong tại Việt Nam đặt mục tiêu vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, dự kiến đạt 100% vào đầu năm 2026. Đồng thời đạt chứng nhận LEED Bạch kim (LEED Platinum) cho khu vực Tòa nhà văn phòng và khu vui chơi dành cho trẻ em; các khu vực sản xuất, đóng gói và kho bãi cũng đạt Chứng nhận LEED Vàng (LEED Gold)

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất và cung cấp vật liệu xanh, nhẹ và bền vững như Saint-Gobain Việt Nam đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp toàn diện.

Tại dự án LEGO, các giải pháp chống cháy của Saint-Gobain được triển khai đồng bộ, bao gồm: hệ vách chống cháy EI60, hệ vách chống cháy EI150, hệ trần chống cháy EI45, vách kính nối kính chống cháy Vetrotech EI60. Trong đó, hệ vách EI60 và hệ vách EI150 sử dụng tấm thạch cao chống cháy Vĩnh Tường-Gyproc và bông khoáng đá Isover, đảm bảo vừa chống cháy, vừa cách âm; đặc biệt hệ vách chống cháy EI150 sử dụng tại nhà máy LEGO đạt tính năng cách âm lên đến 59dB. Ngoài ra, hệ trần chống cháy EI45 là sử dụng tấm DURAflex Firestop và tấm thạch cao Vĩnh Tường-Gyproc, vừa đáp ứng được yêu cầu chống cháy vừa có đáp ứng các yêu cầu chịu tải.

Đáng chú ý, các cấu kiện cấu tạo nên hệ giải pháp chống cháy Saint-Gobain được ứng dụng tại nhà máy LEGO đã được kiểm định phát thải VOC theo tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế California Department of Public Health, được thử nghiệm trong buồng môi trường (environmental chamber) với thời gian khoảng 10 ngày đến 14 ngày để đo mức phát thải khí VOC và formaldehyde, và đạt mức cao nhất là 14 ngày.

Mô phỏng vách kính nối kính chống cháy Vetrotech EI60 sử dụng tại nhà máy LEGO

Cùng là nhà máy sản xuất với các ưu tiên về sử dụng năng lượng xanh, các giải pháp tái chế, đảm bảo các yêu cầu về chống cháy – nhà máy Pandora ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu tái chế và đặc biệt là hệ thống vật liệu chống cháy hiệu suất cao, thân thiện môi trường. Theo đó, Saint-Gobain cung cấp cho nhà máy giải pháp ống gió chống cháy EI60 và EI120, đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu lửa.

Hơn nữa, giải pháp trên còn đảm bảo độ bền và khả năng chống nấm mốc. Đây là điều cực kỳ quan trọng trong môi trường sản xuất trang sức tinh xảo như Pandora, nơi độ ẩm hoặc vi sinh vật có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe của công nhân.

Mô phỏng giải pháp ống gió chống cháy Saint-Gobain được sử dụng tại Nhà máy Pandora

Tại hai công trình tỷ đô này, từng cấu kiện sử dụng trong hệ giải pháp chống cháy đều phải được kiểm định về khả năng chịu lửa theo tiêu chuẩn hiện hành QCVN 06:2022/BXD. Trong khi đó vẫn đảm bảo yêu cầu về xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải theo tinh thần "Making the world a better home" mà Saint-Gobain toàn cầu theo đuổi.

Đại diện Saint-Gobain Việt Nam cho biết, doanh nghiệp là một trong số ít những nhà sản xuất và cung cấp có đầy đủ hệ giải pháp chống cháy đạt chuẩn. Với tâm thế của doanh nghiệp dẫn đầu ngành vật liệu xây dựng xanh, nhẹ và bền vững, Saint-Gobain Việt Nam thể hiện vai trò chuyên gia giải pháp, phối hợp chặt chẽ với tổng thầu và nhà thầu phụ, theo dõi sát sao để đảm bảo các cấu kiện được lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với quy định quốc tế.

Việc cung cấp giải pháp đồng bộ với đầy đủ chứng chỉ quốc tế giúp quá trình nghiệm thu tại hai dự án diễn ra thuận lợi, rút ngắn thời gian và hỗ trợ chủ đầu tư vượt qua các vòng phê duyệt khắt khe.

Ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam, đã nhấn mạnh rằng: "Saint-Gobain tự hào là nhà cung cấp toàn diện các giải pháp chống cháy, đáp ứng được mọi yêu cầu của đa dạng dự án, minh chứng của chúng tôi là sự tin dùng của các dự án trọng điểm, trong đó có Nhà máy LEGO và Pandora. Khi các nhà máy này khi đi vào vận hành sẽ là nơi làm việc của hàng chục nghìn lao động. Sự an toàn của họ chính là giá trị cốt lõi mà chúng tôi hướng đến, cam kết bảo vệ con người, tài sản và sự phát triển bền vững".

Với hơn 360 năm kinh nghiệm toàn cầu và gần 35 năm hiện diện tại Việt Nam, Saint-Gobain trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái hợp tác cùng nhà thầu, chủ đầu tư, mang đến các giải pháp chống cháy tiên tiến và an toàn không gian làm việc cho mọi người.