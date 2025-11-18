Hai dự án nhà ở xã hội của Capital House được vinh danh công trình xanh quốc tế EDGE

Đây là tiêu chuẩn toàn cầu về công trình hiệu quả năng lượng. Lễ trao chứng chỉ có sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

Ông Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng giám đốc tập đoàn Capital House (góc ngoài cùng bên trái) lên nhận chứng chỉ EDGE

Ecohome Sông Thương: 1.032 căn hộ xanh giữa lòng Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh)

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 04/2025, với quy mô 1.032 căn hộ nhà ở xã hội (gồm 827 căn để bán và 205 căn cho thuê) dự kiến hoàn thành quý III/2026.

Dự án áp dụng các giải pháp toàn diện, ghi nhận mức tiết kiệm ấn tượng: 24% năng lượng giúp giảm chi phí vận hành hệ thống kỹ thuật của tòa nhà, 33% tài nguyên nước tiêu thụ và 36% năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng so với công trình thông thường.

Ecohome Harmony: Cửa ngõ xanh của Buôn Ma Thuột

Dự án nhà ở xã hội Ecohome Harmony là dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Ecocity Premia, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (nay là phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc tại cửa ngõ phía Bắc của thành phố, một trong ba đỉnh của "tam giác vàng" kết nối trung tâm Buôn Ma Thuột và sân bay Buôn Ma Thuột.

Với quy mô 797 căn hộ nhà ở xã hội dự án dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng vào quý I/2026. Dự án tập trung vào hiệu quả vận hành lâu dài với mức tiết kiệm 23% năng lượng, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành; 31% lượng nước tiêu thụ; 49% năng lượng hàm chứa trong vật liệu.

Lợi ích kép: Nâng cao chất sống, bảo vệ môi trường

Việc sở hữu chứng chỉ EDGE mang lại lợi ích thiết thực cho cư dân và cộng đồng - giúp cư dân giảm thiểu chi phí sinh hoạt (điện, nước) được giảm tới 20 - 30% mỗi tháng, đồng thời được tận hưởng môi trường sống trong lành, đã trải nghiệm, được kết nối, tình thần hạnh phúc tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, các dự án sẽ trở thành hình mẫu nhà ở xã hội xanh, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ tài nguyên và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Khẳng định vị thế tiên phong

Với thành tích mới này, Tập đoàn Capital House đang sở hữu 6 chứng chỉ Xanh do các tổ chức quốc tế trao tặng; trong đó, riêng dự án EcoLife Capitol đạt 4 chứng chỉ Xanh (hai chứng chỉ EDGE và hai chứng chỉ Lotus).

Đặc biệt, Capital House là đơn vị phát triển bất động sản Việt Nam đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Công trình Xanh cho phân khúc nhà ở xã hội với loạt dự án: Ecohome 3, Ecohome Nhơn Bình, Ecohome Sông Thương và Ecohome Harmony.

Những thành tựu trên là minh chứng rõ nét cho chiến lược "Kiến tạo cuộc sống xanh" mà Capital House theo đuổi, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về một lối sống bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.