Hai dự án sai phạm liên quan đến Mường Thanh bị yêu cầu đẩy nhanh điều tra, xét xử

Được biết, do sai phạm liên quan đến dự án VP6 Linh Đàm, ông Lê Huy Lân, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Coma 18 bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí".