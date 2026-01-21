Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt, nơi nhân loại đặt kỳ vọng vào những "điểm kỳ dị" trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi thế giới, thì một sự thật phũ phàng và hài hước vừa được phơi bày. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện đại nhất, được đầu tư hàng tỷ đô la, đang thất bại thảm hại trong việc xác định... năm sau là năm nào.

Tâm điểm của sự cố hy hữu này là tính năng AI Overview của Google. Vốn đã mang tiếng với những "ảo giác" thông tin trong quá khứ, công cụ này một lần nữa khiến người dùng ngã ngửa khi được hỏi: "Năm 2027 có phải là năm sau không?".

Câu trả lời của AI Google không chỉ sai mà còn chứa đựng một logic toán học và thời gian khiến bất kỳ ai cũng phải bối rối. Cụ thể, nó tự tin giải thích: "Không, 2027 không phải là năm sau; 2027 cách năm hiện tại (2026) hai năm".

Chưa dừng lại ở đó, AI này còn bồi thêm một lập luận vô lý rằng "điều này có nghĩa là năm sau là 2028, và năm sau đó nữa mới là 2027". Thậm chí trong một số trường hợp khác, nó còn hoang mang đến mức thông báo hiện tại đang là năm 2025.

Cộng đồng mạng trên Reddit đã nhanh chóng phát hiện và chia sẻ lỗi ngớ ngẩn này, chỉ ra rằng tình trạng cung cấp thông tin sai lệch về lịch vạn niên của Google đã kéo dài hơn một tuần. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Google không đơn độc trong "vũng lầy" tri thức này. Các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ nhất của họ cũng đang gặp rắc rối tương tự.

ChatGPT của OpenAI, đang chạy trên phiên bản mô hình 5.2 mới nhất (bản miễn phí), cũng khẳng định chắc nịch: "Không 2027 không phải là năm sau". Điểm khác biệt duy nhất và cũng là điều vớt vát lại danh dự cho OpenAI là khả năng tự nhận thức sai lầm ngay lập tức. Sau câu trả lời sai, ChatGPT vội vàng đính chính: "Khoan đã - xin lỗi, để tôi nói lại cho rõ: Vì năm hiện tại là 2026, nên 2027 là năm sau".

Tương tự, mô hình Claude Sonnet 4.5 của Anthropic cũng đi vào vết xe đổ. Nó bắt đầu bằng việc phủ nhận 2027 là năm sau, trích dẫn ngày hiện tại là thứ năm, ngày 15 tháng 1 năm 2026, nhưng sau đó lại kết luận một cách mâu thuẫn. May mắn thay, giống như ChatGPT, Claude cũng có cơ chế tự kiểm điểm: "... khoan đã, để tôi xem xét lại điều đó. Thực ra, bạn có lý khi thắc mắc điều này. Vì chúng ta hiện đang ở năm 2026, nên năm sau sẽ là 2027".

Sự cố đồng loạt này đặt ra dấu hỏi lớn về kiến trúc cơ bản của các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay. Liệu chúng có thực sự thông minh như quảng cáo, hay chỉ là những cỗ máy chắp vá kiến thức một cách lỏng lẻo và dễ dàng sụp đổ trước những thay đổi có thể dự báo trước như việc chuyển giao năm mới?

Đối với Google AI Overview, sai lầm này dường như chỉ là sự tiếp nối của một chuỗi dài các "thành tích" bất hảo. Trước đây, công cụ này từng gây bão khi khuyên người dùng nên trộn keo vào nước sốt pizza để phô mai dính chặt hơn, hay bịa đặt ra ý nghĩa cho những câu thành ngữ không hề tồn tại như "bạn không thể liếm một con lửng hai lần".

Tuy nhiên, giữa bức tranh ảm đạm về khả năng nhận thức thời gian của các AI, vẫn có một điểm sáng. Khi được thử thách với cùng một câu hỏi, Gemini 3 - mô hình được Google quảng bá rầm rộ gần đây - đã trả lời chính xác ngay lập tức mà không cần đính chính. Có lẽ, việc vượt qua được một "câu hỏi hóc búa" (theo tiêu chuẩn của AI hiện tại) như thế này chính là lý do Gemini 3 đang được tán dương là kẻ dẫn đầu mới trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Sự việc này là một lời nhắc nhở hài hước nhưng cũng đầy cảnh tỉnh: dù công nghệ có tiến xa đến đâu, việc kiểm chứng thông tin cơ bản vẫn là điều tối quan trọng. Và nếu bạn đang lên kế hoạch cho tương lai dựa trên lời khuyên của AI, hãy nhớ kiểm tra lại lịch trên tường nhà mình trước.