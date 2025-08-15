MSCI vừa công bố danh sách review tháng 8/2025 với bộ chỉ số quan trọng nhất của thị trường cận biên MSCI Frontier Markets Index. Theo đó, MSCI Frontier Market Index bổ sung tổng cộng 9 mã cổ phiếu và loại ra 4 mã. Trong đó, 2 mã cổ phiếu Việt Nam được thêm mới là FPT và HCM, ngược lại mã SJS bị loại.

Một trong những lý do khiến FPT được thêm vào rổ chỉ số thị trường cận biên lớn nhất của MSCI có thể tới từ việc cổ phiếu này đang có quãng hở "room" ngoại lớn nhất trong vòng nhiều năm qua. Tính đến cuối phiên 14/8/3035, FPT hở room ngoại gần 154 triệu đơn vị (hơn 10%).﻿

Sau kỳ review tháng 8, rổ danh mục MSCI Frontier Market Index tăng lên 5 mã cổ phiếu, tổng cộng có 238 mã. Tại ngày 31/7, Việt Nam vẫn là quốc gia chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ chỉ số của MSCI Frontier Market Index với tỷ lệ 26,11%. Xếp thứ 2 là Morocco với hơn 15%.

Cơ cấu rổ danh mục MSCI Frontier Market Index theo quốc gia (tính tới 31/7/2025)

Trong top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất, Việt Nam góp mặt 3 đại diện là VIC, HPG và VHM, lần lượt xếp thứ 4, thứ 6 và thứ 7.

Trong khi đó, rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index thêm mới 28 mã và loại ra 11 mã cổ phiếu trong kỳ review tháng 8. Trong đó, nhóm cổ phiếu từ Việt Nam được bổ sung 4 mã, đồng thời loại ra 1 cái tên. Các cổ phiếu Việt được thêm vào bao gồm EVG, HPX, HLD, IMP, PTB, SGR, TVB, ILB, TTF; ngược lại NBB và VDP bị loại khỏi rổ.

Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên ngày 26/8. Lần review tiếp theo sẽ diễn ra vào 5/11/2025 theo giờ CEST (múi giờ UTC +1, giờ châu Âu), tức rạng sáng ngày 6/11/2025 theo giờ Việt Nam.