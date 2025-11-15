Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai mã ngân hàng bị khối ngoại bán ròng tổng cộng 1.500 tỷ trong tuần 10-14/11, ngược chiều cổ phiếu thép được gom mạnh

15-11-2025 - 02:23 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với áp lực mạnh dần về cuối tuần.

VN-Index có một tuần giao dịch nhiều biến động khi phiên mở cửa tuần chịu áp lực giảm mạnh thủng ngưỡng 1.600 điểm và nhanh chóng hồi phục lại về quanh vùng 1630 trong những phiên sau đó nhờ lực cầu bắt đáy trở lại ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết tuần, VN-Index tăng 36,36 điểm (+2,27%) so với tuần trước.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng với áp lực mạnh dần về cuối tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 2. 765 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.298 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 167 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 300 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, tâm điểm bị xả mạnh nhất là STB với giá trị lên tới 946 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. HDB đứng thứ hai với 632 tỷ, theo sau là VCI (461 tỷ) và MBB (356 tỷ). Các mã bất động sản – xây dựng và tài chính như DXG (-257 tỷ), VIX (-228 tỷ), CTG (-226 tỷ), VCB (-201 tỷ), VRE (-190 tỷ) và VND (-176 tỷ) cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể.

Ở chiều mua vào, khối ngoại ghi nhận lực mua ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị 838 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. VNM đứng thứ hai với 479 tỷ, tiếp đó là FPT (464 tỷ) và VIC (268 tỷ). Nhóm vốn hóa lớn khác như MSN và PVD cùng được mua ròng 225 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, TCB (190 tỷ), MWG (77 tỷ), FRT (68 tỷ) và SAB (47 tỷ) cũng thu hút dòng tiền ngoại trong tuần.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

