Hai nút giao ngàn tỷ ở TPHCM đang thi công tới đâu?

Dự án nút giao An Phú được khởi công cuối năm 2022 có tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, quy mô 3 tầng với hệ thống cầu vượt và hầm chui hiện đại vẫn đang dang dở. Còn nút giao Mỹ Thủy được khởi công từ năm 2016 nhưng công trình trị giá hơn 3.600 tỷ đồng mới chỉ xong giai đoạn 1 và 2.

TIN MỚI Dự án nút giao An Phú là công trình nút giao lớn nhất TPHCM, được khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Công trình có quy mô 3 tầng với hệ thống cầu vượt và hầm chui hiện đại. Công nhân, máy móc đang cấp tập thi công. Hiện tại, dự án đang thi công nhánh cầu N1.1. Trước đó, nhánh cầu N1.1 đã xảy ra sự cố sập giàn giáo. Sau khi xảy ra sự cố, tiến độ thi công toàn dự án vẫn được duy trì. Tại hạng mục cầu chữ Y, gồm các nhánh N1.1 và N1.2, nhiều mũi thi công vẫn đang được triển khai theo kế hoạch. An Phú là một trong những nút giao lớn nhất TPHCM, kết nối cao tốc Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ và các tuyến Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống. Tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 75%, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026. Nút giao An Phú có hai cầu vượt, gồm một cầu dạng chữ Y nối tuyến Mai Chí Thọ (phía xa lộ Hà Nội) và Lương Định Của qua đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Nút giao cũng có một cầu rẽ phải từ đường dẫn cao tốc qua Mai Chí Thọ. Ở mặt đất, nút giao sẽ có đảo tròn trung tâm cùng tháp biểu tượng. Riêng giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, ngoài hầm chui kéo dài qua đây, hai cầu vượt cũng được xây dựng kết nối các tuyến này với nhau. Cầu Giồng Ông Tố hiện hữu trên tuyến Đồng Văn Cống cũng có hai nhánh được xây thêm bên cạnh để tăng diện tích. Hiện, dự án đưa vào khai thác hầm chui HC1-01 trên đại lộ Mai Chí Thọ, góp phần phân luồng giao thông và tạo thêm mặt bằng thi công. Hiện nhánh cầu N4 (hướng từ đường Đồng Văn Cống ra Mai Chí Thọ) đang được đẩy nhanh thi công phần nhịp dẫn, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026. Dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy được khởi công từ năm 2016, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối các trục giao thông huyết mạch như đường Nguyễn Thị Định, đường Đồng Văn Cống và Vành đai 2 (Võ Chí Công). Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Dự án có quy mô 4 tầng. Công trình được chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng trong giai đoạn 2019 - 2021. Cụ thể, các công trình như cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái), hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đi Cát Lái và cầu Mỹ Thủy 3 (6 làn xe) đã được đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện một phần điểm "nóng" về giao thông của khu vực. Đến 14/3/2025, giai đoạn 3 - giai đoạn cuối của dự án chính thức được khởi công với mục tiêu hoàn thành trong vòng một năm. Tuy nhiên hiện tại, công trường vẫn còn nhiều hạng mục đang trong quá trình thi công. Khi hoàn thành, nút giao Mỹ Thủy được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể áp lực giao thông tại khu vực cảng Cát Lái, đồng thời tăng khả năng kết nối khu Đông TPHCM, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Đông.