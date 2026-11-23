23 năm - Hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu

Ngày 15/12/2026 đánh dấu chặng đường 23 năm kể từ khi Tập đoàn Hải Phát được thành lập (15/12/2003 - 15/12/2026).

Trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, thương hiệu Hải Phát đã khẳng định dấu ấn của mình trên bản đồ thị trường bất động sản Việt Nam. Trên hành trình ấy, logo Hải Phát không chỉ là biểu tượng nhận diện mà còn gắn liền với những chặng đường phát triển, những nỗ lực và khát vọng của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường không ngừng vận động, việc làm mới thương hiệu là một trong những cách doanh nghiệp thể hiện tinh thần thích ứng, tư duy đổi mới và phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai.

Với Hải Phát, cột mốc 23 năm không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua mà còn là thời điểm để hướng tới một chặng đường mới với diện mạo thương hiệu mới, khát vọng vươn xa và kiến tạo giá trị bền vững.

Theo kế hoạch, ngày 15/12/2026, Tập đoàn Hải Phát sẽ chính thức công bố và giới thiệu logo mới trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 23 năm thành lập.

Thông tin về việc thay đổi logo được hé lộ cùng thông điệp "Diện mạo mới - Tương lai mới", gợi mở những kỳ vọng về một bước chuyển trong hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn.

Nếu logo hiện tại đã đồng hành cùng Hải Phát trong những chặng đường phát triển trước đây, thì logo mới được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng nhận diện cho giai đoạn tiếp theo, mang tinh thần hiện đại, đổi mới và hướng tới tương lai.

Đáng chú ý, hình ảnh logo mới sẽ được giữ kín cho đến thời điểm công bố chính thức, hứa hẹn tạo nên một điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện ngày 15/12 tới đây.

Diện mạo mới - Tương lai mới

Thay đổi logo không đơn thuần là thay đổi một biểu tượng đồ họa. Đó còn là cơ hội để doanh nghiệp làm mới cách thể hiện hình ảnh, truyền tải thông điệp và kết nối với khách hàng, đối tác cũng như cộng đồng.

Với thông điệp "Diện mạo mới - Tương lai mới", sự kiện công bố logo lần này được kỳ vọng sẽ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu Hải Phát trong kỷ nguyên mới.

Sau 23 năm, những giá trị đã được tạo dựng sẽ tiếp tục là nền tảng để Tập đoàn hướng tới các mục tiêu phát triển trong tương lai.

Logo mới của Hải Phát sẽ mang diện mạo như thế nào? Biểu tượng mới sẽ truyền tải thông điệp gì về hành trình phía trước?

Câu trả lời sẽ chính thức được Công bố vào ngày 15/12/2026.

Hãy cùng chờ đón diện mạo mới của Tập đoàn Hải Phát!

HẢI PHÁT - DIỆN MẠO MỚI, TƯƠNG LAI MỚI.