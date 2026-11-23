Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (mã: API, sàn HNX) vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Nguyễn Đức Quân.

Ông Nguyễn Đức Quân. Ảnh: IDJ

Trong đơn, ông ông Nguyễn Đức Quân cho biết từ nhiệm vì lý do cá nhân, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Quân cũng xin rút khỏi HĐQT Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, mã: APS). Việc từ nhiệm sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Đức Quân sinh năm 1984, có trình độ Cử nhân Kinh tế, là một trong những lãnh đạo chủ chốt trong hệ sinh thái Apec Group. Tại API, ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT trước khi từ nhiệm vào đầu tháng 6/2026.

Hiện ông Nguyễn Đức Quân còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã: IDJ, sàn HNX); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Apec Group; Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Cotana (mã: CSC).

Trong diễn biến khác, ông Nguyễn Đỗ Lăng vừa đăng ký bán tổng cộng 20 triệu cổ phiếu tại 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Apec do ông sáng lập.

Cụ thể, ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu APS với mục đích đáp ứng nhu cầu cá nhân. Nếu bán thành công, ông Lăng giảm sở hữu từ 11,87 triệu cổ phiếu APS, tương ứng 14,3% vốn điều lệ xuống mức 1,787 triệu cổ phiếu, tương đương 2,26% vốn APS.

Cùng với đó, ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (mã: API, sàn HNX). Nếu bán thành công, ông Lăng dự kiến giảm sở hữu tại API từ 16,48 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,6%) xuống còn gần 6,48 triệu cổ phiếu (tương đương 7,71%).

Các giao dịch trên dự kiến thực hiện trong thời gian từ 05/11-04/12/2026, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Được biết, con gái ông Nguyễn Đỗ Lăng là Nguyễn Đỗ Hoàng Lan đang là Thành viên HĐQT tại APS và API. Bà Lan cũng nắm giữ 800.000 cổ phiếu APS và 800.000 cổ phiếu API.

Hồi tháng 6/2023, ông Nguyễn Đỗ Lăng từng bị khởi tố liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán diễn ra tại APS, API và IDJ.