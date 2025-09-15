Hải Phòng “âm thầm” chuẩn bị xây siêu tháp 75 tầng cao gần nhất Việt Nam, nằm ngay trung tâm mới của toàn thành phố

Theo ghi nhận từ những hình ảnh mới nhất, một số máy móc đã được đưa tới khu đất 1.14/CTHH-01, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình chuẩn bị khởi công dự án thời gian sắp tới.

Hình ảnh mới nhất tại lô 1.14/CTHH-01 (nguồn ảnh: Nông Văn Thông).

Được biết, dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô 1.14/CTHH-01 có chiều cao quy hoạch lên đến 75 tầng nằm tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm (thành phố Thủy Nguyên cũ) - nơi được xem là Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố Hải Phòng.

Về thông tin mới nhất, tháng 6 vừa qua, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã họp, nghe báo cáo và cho ý kiến về một số nội dung. Trong đó, có chủ trương đầu tư nhiều dự án lớn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND thành phố báo cáo tóm tắt chủ trương thực hiện đầu tư các dự án đều nằm trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm, thuộc địa bàn phường Dương Quan (thành phố Thủy Nguyên cũ).

Trong các dự án được báo cáo, có góp mặt của dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô 1.14/CTHH-01 có tổng diện tích đất dự kiến thực hiện gần 32.500 m2, tổng vốn đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.

Trước đó vào cuối năm 2024, theo UBND thành phố Hải Phòng, trong năm 2025, thành phố sẽ triển khai 5 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng. Nổi bật trong số đó là dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao 75 tầng.

Nếu được triển khai và hoàn thành, công trình hỗn hợp 75 tầng sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thành phố Cảng, vượt xa Diamond Crown Hai Phong với chiều cao 186 m (45 tầng).

Đặc biệt, công trình hỗn hợp 75 tầng này có thể trở thành một trong những tòa nhà cao nhất Việt Nam, ghi tên cùng Landmark 81 (TP.HCM), Keangnam Landmark 72 (Hà Nội)...

Hải Phòng yêu cầu dự án phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, Quy hoạch thành phố Hải Phòng và các quy hoạch chuyên ngành như: đất đai, xây dựng, kiến trúc đô thị…

Đồng thời, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũng như bảo đảm an toàn về quốc phòng, an ninh. Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các dự án trên, góp phần xây dựng khu đô thị Bắc sông Cấm hiện đại, văn minh.

Ngoài dự án cao 75 tầng nêu trên, tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm cũng đang triển khai một số dự án cao tầng khác. Vào ngày 19/7, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đã khởi công dự án Central Point Hải Phòng.

Dự án Central Point Hải Phòng có tổng diện tích hơn 47.500 m2, quy mô xây dựng gồm 9 tòa tháp cao 25 - 40 tầng với khoảng 1.500 căn hộ. Ngoài khu căn hộ, dự án còn tích hợp trung tâm triển lãm, hội nghị - hội thảo, khách sạn, văn phòng cho thuê, shophouse…

Điểm nổi bật của dự án là có tòa tháp cao lên đến 40 tầng, khi hoàn thành sẽ trở thành một trong những tòa cao nhất thành phố Cảng. Dự kiến quy mô dân số tại dự án gần 5.600 người, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại khu vực Bắc sông Cấm nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.



