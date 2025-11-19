Hải Phòng: Bảng giá đất dự kiến chênh lệch nhiều khu vực lên tới trăm lần

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng vừa công bố dự thảo bảng giá đất mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên toàn địa bàn. Dự thảo mới được xây dựng theo Luật Đất đai 2024, không còn khung giá đất, giúp đảm bảo nguyên tắc định giá sát thị trường.

Mức giá cao nhất dự kiến đạt 160 triệu đồng/m2, tại các tuyến đường trung tâm như Quang Trung (phường Hồng Bàng), Cầu Đất (phường Gia Viên), Lạch Tray (đoạn ngã tư Thành Đội đến cầu vượt Lạch Tray), Tô Hiệu (đoạn từ Cầu Đất đến Ngã tư An Dương), Nguyễn Đức Cảnh (đoạn từ Cầu Đất đến ngã tư Trần Nguyên Hãn và từ ngã tư Trần Nguyên Hãn đến ngõ 233 Nguyễn Đức Cảnh).

Một số tuyến đường khác cũng có giá cao như Điện Biên Phủ (đoạn Ngã tư Trần Hưng Đạo – ngã 6, phường Gia Viên) 150 triệu đồng/m2, Hai Bà Trưng (đoạn từ Cầu Đất đến Ngã ba Trần Nguyên Hãn) và Hồ Sen – Cầu Rào 2 (đoạn từ Tô Hiệu đến Nguyễn Văn Linh) 130 triệu đồng/m2. Các tuyến như Đà Nẵng (ngã 6 Đà Nẵng – ngã 6 Máy Tơ), Nguyễn Đức Cảnh (số nhà 235 – đường Lán Bè) và Trần Nguyên Hãn (ngã tư An Dương – Hoàng Minh Thảo) được đề xuất ở mức 100 triệu đồng/m2.

Sau điều chỉnh, Hải Phòng có 20 tuyến phố có giá đất ở từ 100 - 150 triệu đồng/m2, gồm 18 tuyến phố tại khu vực Đông Hải Phòng và 2 tuyến phố tại khu vực Tây Hải Phòng.

Tại khu vực Tây Hải Phòng, trước đây có gần 100 tuyến đường phố có mức giá đất 50 -100 triệu đồng/m2. Tuy nhiên sau điều chỉnh, chỉ còn chưa tới một nửa số tuyến đường phố còn giữ được mức giá này.

Ngoài ra tại phía Tây Hải Phòng, nhiều khu vực, các tuyến đường phố trên địa bàn các phường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Trần Liễu, Nhị Chiểu có mức giá đất ở đô thị rất thấp, chỉ dao động từ 3 - 7 triệu đồng/m2, thậm chí có những khu vực giá đất ở đề xuất chỉ từ 1,2 - 1,7 triệu đồng/m2 như một số tuyến đường thuộc TDP Thanh Mai, TDP Đồng Châu, TDP Hố Giải.

Cơ quan chức năng xác định, sau sáp nhập, giá đất tại 2 khu vực phía Tây và phía Đông Hải Phòng có sự chênh lệch lớn. Vùng giá đất thấp sẽ bị hạn chế đầu tư và phát triển, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh. Vùng giá đất cao, người dân gặp khó khi thực hiện nghĩa vụ tài chính trong các hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, Hải Phòng thực hiện điều chỉnh giá đất nhằm đảm bảo không có sự chênh lệch lớn về giá đất giữa 2 khu vực sau sáp nhập. Chính vì vậy, giá đất tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Hải Dương (nay là khu đô thị Tây Hải Phòng) sẽ được kéo giảm xuống, giá đất tại khu vực Đông Hải Phòng được điều chỉnh tăng lên.