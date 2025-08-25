"Hải Phòng Của Tôi": Nơi hội tụ của GenZ “tuổi nhỏ nhưng tình yêu Hải Phòng lớn”

Tham gia truyền thông của nhiều sự kiện lớn của Thành phố Hải Phòng

Fanpage "Hải Phòng Của Tôi" là trang tin tức địa phương uy tín, được quản lý bởi Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông Giải Trí WEZ (WeZ Creative), có hơn một trăm triệu lượt xem mỗi tháng.

"Hải Phòng Của Tôi" đảm nhận vai trò đơn vị truyền thông chính thức cho các sự kiện lớn của thành phố, đặc biệt là Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ và các lễ hội truyền thống. Đây cũng là cầu nối quan trọng truyền tải thông tin về các đại nhạc hội, sự kiện giải trí quy mô lớn. Trong các dịp Lễ Hội của Thành phố, Fanpage tiếp cận từ 50 - 60 triệu người xem giúp lan toả thông tin, những khoảnh khắc đẹp tới nhiều cộng đồng mạng.

Fanpage Hải Phòng Của Tôi đưa tin tại Lễ Hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Sự ghi nhận từ chính quyền

Những nỗ lực không ngừng của "Hải Phòng Của Tôi" đã được chính quyền thành phố ghi nhận qua nhiều bằng khen. Đây không chỉ là sự công nhận về chất lượng công việc mà còn thể hiện vai trò tích cực trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa Hải Phòng.

Dù "tuổi đời" còn rất trẻ nhưng fanpage "Hải Phòng Của Tôi" đã trở thành một "món ăn" tinh thần quan trọng trong cuộc sống của rất nhiều người dùng mạng xã hội yêu thành phố Cảng hiện nay.

Thư cảm ơn, giấy khen là sự ghi nhận của chính quyền dành cho "Hải Phòng của tôi".

Đội ngũ nhân sự GenZ – tuổi nhỏ nhưng tình yêu Hải Phòng lớn

Thế mạnh tạo nên điều khác biệt của "Hải Phòng Của Tôi" chính là đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động thuộc thế hệ GenZ. Với tình yêu Hải Phòng to lớn, các GenZ luôn tư duy sáng tạo, đổi mới cách làm bằng nhiều hình thức mới lạ, hấp dẫn người xem. Họ coi Hải Phòng như một gia đình lớn, từ đó, họ lan toả vẻ đẹp của thành phố, con người Hải Phòng theo một góc nhìn mới mẻ độc đáo.

Các GenZ không chỉ nắm bắt thay đổi nhanh chóng của mạng xã hội mà còn tạo ra nội dung thu hút cộng đồng.

Đội ngũ nhân sự 100% GenZ năng động, sáng tạo

Lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp khi gia nhập thị trường đất Cảng

Với cách truyền tải thông tin khách quan, mới mẻ cùng văn phong hài hước, fanpage "Hải Phòng Của Tôi" nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của cộng đồng mạng. Nội dung đa dạng, bắt kịp những sự kiện nóng hổi vừa mang tính giải trí, vừa lồng ghép những thông điệp ý nghĩa.

Không chỉ thu hút sự yêu mến của người dân địa phương, "Hải Phòng Của Tôi" còn là kênh truyền thông, quảng cáo "top of mind" của nhiều thương hiệu khi bước chân vào thị trường Hải Phòng.

Đại diện fanpage chia sẻ: Mục tiêu của đội ngũ là mang đến tin tức nhanh chóng, tin cậy và xây dựng một sân chơi giải trí – giáo dục lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Thành công này là sự kết hợp giữa tâm huyết của đội ngũ quản trị và sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng, góp phần khẳng định vị thế "Hải Phòng Của Tôi" trong hệ sinh thái truyền thông địa phương.