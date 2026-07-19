Hải Phòng: Nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội từ ngày 1/8/2026

Thông tin từ UBND TP Hải Phòng, hệ số điều chỉnh mức thu nhập được áp dụng đối với các nhóm đối tượng quy định tại khoản 5, 6 và 8 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023, gồm: người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Dự án Nhà ở xã hội Tổng kho 3 Lạc Viên, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ảnh: PT.

Chính sách mới nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân khi góp phần tháo gỡ một trong những vướng mắc lớn về điều kiện thu nhập, trên cơ sở cơ chế đặc thù mà Chính phủ cho phép áp dụng đối với Hải Phòng.

Hiện nay, theo quy định chung của Chính phủ, ngưỡng thu nhập để được mua nhà ở xã hội là không quá 25 triệu đồng/tháng đối với người độc thân và không quá 50 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình gồm hai vợ chồng. Sau khi áp dụng hệ số điều chỉnh 1,16, mức trần thu nhập tại Hải Phòng sẽ được nâng lên tương ứng.

Cụ thể, người đứng đơn mua NOXH chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân sẽ có mức thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 29 triệu đồng. Đối với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập đủ điều kiện mua, thuê mua NOXH được nâng lên không quá 40,6 triệu đồng/tháng.

Trường hợp đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận của hai vợ chồng đủ điều kiện mua, thuê mua NOXH sẽ tăng lên không quá 58 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập được xác định trên cơ sở bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi người lao động làm việc xác nhận.

Hải Phòng hiện có 46 khu công nghiệp, thu hút đông đảo lao động, kỹ sư và chuyên gia đến làm việc. Thực tế cho thấy, thu nhập của nhiều lao động kỹ thuật cao đã vượt ngưỡng quy định chung nhưng vẫn chưa đủ khả năng tiếp cận nhà ở thương mại. Trong khi đó, nguồn cung NOXH trên địa bàn thành phố đang ở mức lớn với 65 dự án đã và đang triển khai, tổng quy mô hơn 80.000 căn.

Việc nâng ngưỡng thu nhập được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác nguồn cung nhà ở xã hội, đồng thời góp phần thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.