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Hai phụ nữ mua ổ khóa, khóa cửa nhốt chủ nhà để đòi tiền cọc

| | Sống

Hai phụ nữ mua ổ khóa, khóa cửa nhốt chủ nhà để đòi tiền cọc

Từ tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất trị giá 2,45 tỷ đồng, nhóm người bị cáo buộc chửi bới, đe dọa, đánh chảy máu mũi chủ nhà, thậm chí mua ổ khóa khóa cửa, không cho nạn nhân tự do ra vào để gây sức ép đòi tiền.

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại phường Liên Chiểu, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thị Vân (SN 1971, trú phường Liên Chiểu) và Ngô Thị Hồng Vân (SN 1979, trú đường Tôn Đức Thắng, phường Liên Chiểu) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 11/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Dũng (SN 1995) và Phan Lê Ngọc Quý (SN 1995, cùng trú phường Hòa Khánh) về cùng tội danh trên.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Ngô Thị Vân và Ngô Thị Hồng Vân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất giữa ông L.P.T. (trú phường Liên Chiểu) với bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân.

Cụ thể, ngày 27/1/2026, các bên ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất với giá 2,45 tỷ đồng, số tiền đặt cọc 250 triệu đồng, thời hạn thực hiện đến ngày 16/3/2026. Tuy nhiên, đến hạn, hai người phụ nữ không tiếp tục nhận chuyển nhượng với lý do thửa đất thuộc diện quy hoạch, đồng thời yêu cầu ông T. hoàn trả tiền đặt cọc. Do không thống nhất được phương án xử lý khoản tiền này, các bên phát sinh mâu thuẫn.

Sau đó, bà Vân và bà Hồng Vân gặp Dũng, Quý để bàn bạc việc đến nhà ông T. gây sức ép, yêu cầu trả tiền.

Ngày 4 và 5/4/2026, cả bốn người cùng đến nhà ông T. Trong quá trình này, Quý bị cáo buộc chửi bới, đe dọa, gây áp lực; Dũng dùng tay đánh vào mặt ông T. khiến nạn nhân chảy máu mũi.

Đáng chú ý, trong lúc Dũng và Quý uy hiếp ông T., bà Vân và bà Hồng Vân đi mua ổ khóa mang về khóa cửa nhà, không cho ông T. tự do ra vào. Sau đó, bà Hồng Vân tiếp tục nhắn tin yêu cầu ông T. chuyển tiền.

Trước sức ép và những hành vi đe dọa nói trên, ông T. lo sợ, phải chuyển 2 triệu đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của bà Hồng Vân. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại khi những người liên quan tiếp tục gọi điện, nhắn tin gây sức ép, yêu cầu ông T. hoàn trả tiền đặt cọc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Thành

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