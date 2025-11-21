Hai quán ăn Đà Nẵng bùng nổ doanh thu sau khi “lên” app: Từ gian bếp nhỏ, xe đẩy vỉa hè đến quán “trứ danh” Đà Nẵng

Trước khi khởi nghiệp với Bánh Mì 365, Huỳnh Công Thiện từng làm nhân viên khách sạn tại Đà Nẵng. Công việc vốn ổn định, nhưng mọi thứ đảo lộn khi dịch Covid-19 ập đến. Khó khăn càng chồng chất khi cả gia đình anh đều sống nhờ vào ngành du lịch.

"Lúc ấy, cả nhà chỉ còn phụ thuộc vào đồng lương công nhân của mẹ. Mẹ mình phải ở lại công ty làm việc tại chỗ, thậm chí bị nhiễm Covid-19 đến ba lần," Thiện chia sẻ. Khoảng thời gian đó khiến chàng trai quyết tâm thay đổi để lo cho gia đình.

Với số vốn ít ỏi 20 triệu đồng nhờ vay mượn, Thiện quyết định khởi nghiệp bằng một chiếc xe bánh mì vỉa hè. "Tình cờ một lần ngồi ở quán cà phê tại phố Tây An Thượng, mình thấy hầu như khách du lịch nào cũng cầm ổ bánh mì trên tay. Mình bắt đầu tìm hiểu và nhận ra bánh mì là món dễ bán, vốn ít, nhu cầu cao, mà lỡ thất bại thì vẫn có thể làm lại từ đầu," Thiện kể. Từ đó, Bánh Mì 365 ra đời.

Những ngày đầu khởi nghiệp, Thiện gặp không ít thử thách. Anh tự mày mò công thức, nướng bánh, thử nghiệm hàng trăm lần để tìm ra hương vị "chuẩn chỉnh". "Điều khó khăn nhất là tạo ra loại nước sốt khác biệt - linh hồn của ổ bánh mì", Thiện nhớ lại.

Anh cũng tích cực lắng nghe phản hồi từ khách hàng để hoàn thiện sản phẩm, từ rau xanh, nước sốt đến cách đóng gói.

Đặc biệt, Thiện còn tinh tế điều chỉnh công thức phù hợp với từng nhóm khách du lịch. "Khách Hàn Quốc thường không ăn rau mùi, khách Tây ít ăn được ớt trái Việt Nam, trong khi khách Ấn hay Thái lại rất thích cay,… Vì vậy, tôi tạo ra nhiều sự lựa chọn phù hợp để mỗi vị khách đều cảm thấy thoải mái như đang ăn món quen thuộc của mình", Thiện giải thích.

Sau khi ổn định mô hình bán trực tiếp, Thiện chuyển sang bán online để mở rộng tệp khách hàng."Ban đầu mình hợp tác với nhiều ứng dụng, nhưng sau một thời gian, nhận ra GrabFood là nền tảng tối ưu nhất. Nền tảng này hoạt động rất chuyên nghiệp, mang lại cho mình nhiều tệp khách hàng đa dạng - không chỉ khách trong nước mà cả khách quốc tế - điều này đặc biệt quan trọng vì quán mình nằm ngay trung tâm thành phố," Thiện chia sẻ.

Nhờ vị trí thuận lợi gần các khách sạn và bãi biển Mỹ Khê, Bánh Mì 365 thu hút đông đảo du khách từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Nhiều khách sau khi đặt thử qua app đã chủ động tìm đến tận cửa hàng để trải nghiệm trực tiếp.

Kể từ khi hợp tác với GrabFood, doanh thu của Bánh Mì 365 tăng vọt, gấp 10 đến 20 lần so với những ngày đầu. Ứng dụng GrabMerchant đóng vai trò quan trọng giúp Thiện vận hành hiệu quả trên ứng dụng. "Trước đây, khi muốn chạy chương trình khuyến mãi hay chiến dịch marketing, tôi phải tự tìm hiểu, test thủ công từng mức giảm giá, rồi chờ kết quả để rút kinh nghiệm. Giờ thì trợ lý AI của GrabMerchant đề xuất sẵn chiến dịch phù hợp, phân tích khung giờ cao điểm, nhóm khách trung thành, khu vực có nhu cầu cao," Thiện cho hay. Nhờ có các công cụ này, anh có thể tiết kiệm thời gian để tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Nếu Bánh Mì 365 chinh phục thực khách bằng món Việt truyền thống, thì Võ Thị Thái Vinh, chủ của Vin Tea - Cafe muối & Trà sữa (Vin Tea), lại mang đến làn gió mới với những thức uống sáng tạo, hợp túi tiền.

Năm 2021, sau khi nghỉ công việc cũ, Vinh tình cờ biết đến món cà phê muối và quyết định thử sức với kinh doanh đồ uống - lĩnh vực còn khá mới mẻ với cô tại thời điểm đó.

"Thử thì chưa biết có thành công hay không, nhưng nếu không thử thì chắc chắn không bao giờ có thành công," Vinh tâm sự. May mắn thay, chính việc thử nghiệm cà phê muối và chia sẻ lên mạng xã hội đã tạo nên bước ngoặt bất ngờ. "Khi thử uống cà phê muối, chị thấy ngon nên làm thử và chia sẻ lên Facebook, rồi bất ngờ được mọi người quan tâm," chị kể.

Nếu cà phê muối là món đánh dấu sự ra đời của Vin Tea, thì nước dừa trân châu dừa chính là đồ uống giúp thương hiệu nhanh chóng phủ sóng rộng khắp Đà Nẵng. Câu chuyện bắt đầu khi Vinh tình cờ chú ý đến một người bán nước dừa gần nhà. "Mình khá ấn tượng bởi chú chặt từng trái dừa, rót nước một cách tỉ mỉ, và bảo quản như một ‘tài sản quý giá’", Vinh chia sẻ. Lấy cảm hứng từ sự chăm chút đó, cùng với xu hướng đề cao sức khỏe trong mùa dịch, cô bắt đầu thử nghiệm món nước dừa kết hợp với topping trân châu - và món "nước dừa trân châu dừa" ra đời.

Chỉ trong ba năm, Vin Tea - từ một quán nhỏ trong hẻm đã mở rộng thành bốn cơ sở, đều do Vinh trực tiếp quản lý. Việc mở thêm chi nhánh giúp quán đáp ứng lượng đơn hàng lớn, tránh tình trạng quá tải và đảm bảo shipper, cũng như khách hàng không phải chờ lâu. Để giữ chất lượng đồng đều, Vinh xây dựng mô hình tập trung sản xuất nguyên liệu và chế biến tại một cơ sở trước, sau đó mới phân phối đến các cửa hàng còn lại.

Trong thị trường F&B cạnh tranh khốc liệt, Vin Tea chọn cách giữ chân khách hàng bằng chất lượng và sự tinh tế. Phương châm làm việc của Vinh là: "Cái tâm đi trước cái tầm". "Dù có giỏi đến đâu, nhưng nếu trải nghiệm khách hàng không tốt thì giá trị doanh nghiệp cũng xem như bằng 0," Vinh nhấn mạnh. Chị ưu tiên sử dụng nguyên liệu sạch, tự nhiên, và không ngừng đổi mới menu, từ 30 món ban đầu, hiện tại Vin Tea đã có tới hơn 130 món.

Cũng như Bánh Mì 365, Vin Tea sớm nhận ra tiềm năng của việc bán hàng qua nền tảng số. "Ngay từ đầu, mình đã tin rằng GrabFood là một nền tảng uy tín, có hệ sinh thái toàn diện. Sau khi đăng ký hợp tác, mình càng cảm thấy việc vận hành trở nên chuyên nghiệp và tiện lợi hơn rất nhiều" Vinh nói.

Chỉ sau ba tháng hợp tác với ứng dụng này, Vin Tea đã ghi nhận đơn hàng online tăng gấp 3 lần. Vào khung giờ cao điểm, doanh thu có thể tăng lên đến 30% so với khi chưa "lên" app. Quán còn thu hút nhiều khách ở xa, vốn chưa có cơ hội thưởng thức tại quán. Đặc biệt, GrabFood còn giúp Vin Tea tiếp cận du khách quốc tế, nhất là trong mùa cao điểm du lịch.

Bên cạnh đó, ứng dụng GrabMerchant cũng mang đến nhiều tiện ích trong việc quản lý các chi nhánh. "Các công cụ như báo cáo doanh thu, chiến dịch marketing hay chương trình ưu đãi đều rất hữu ích. Mình có thể dễ dàng theo dõi hiệu quả chiến dịch, tối ưu hoạt động và đưa ra quyết định nhanh hơn", Vinh chia sẻ. Nhờ đó, chị kiểm soát tốt hơn tình hình kinh doanh, đảm bảo mỗi chi nhánh đều hoạt động ổn định và hiệu quả.

Tháng 8/2025 vừa qua, Grab đã phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP Đà Nẵng tổ chức lễ trao giải "Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng", vinh danh gần 70 nhà hàng và quán ăn địa phương. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực bản địa, đồng thời kết nối các tinh hoa ẩm thực này với nền tảng công nghệ, tạo nên động lực mới để thúc đẩy phát triển du lịch. Trong số các thương hiệu được xướng tên, Bánh Mì 365 được trao giải "Ngôi sao tăng trưởng", Vin Tea đoạt giải "Đột phá sáng tạo". Đồng thời, cả hai thương hiệu chính thức góp mặt trong Bộ sưu tập "Quán Trứ Danh" trên GrabFood - nơi quy tụ những địa chỉ ẩm thực địa phương đặc sắc.

"Từ một chiếc xe đẩy nhỏ, nay được vinh danh tại lễ trao giải uy tín như "Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng" thực sự là niềm tự hào rất lớn," Thiện xúc động nói. Ngoài ra, việc nằm trong Bộ sưu tập "Quán Trứ Danh" của GrabFood không chỉ giúp quán thu hút thêm khách hàng mới, đặc biệt là du khách quốc tế, mà còn củng cố uy tín và tạo động lực để quán tiếp tục mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. "Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi Bánh Mì 365 có thể góp phần giới thiệu ẩm thực quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước," anh nói.

Còn với cô chủ Vin Tea, GrabFood không chỉ đơn thuần là một nền tảng đặt đồ ăn, mà còn là cầu nối đưa văn hoá ẩm thực Việt đến gần hơn với mọi người. "Việc những thương hiệu địa phương như Vin Tea được quảng bá rộng rãi không chỉ giúp thương hiệu được biết đến nhiều hơn, mà còn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp" - chị Vinh chia sẻ

Từ chiếc xe đẩy nhỏ và gian bếp hẹp, Bánh Mì 365 và Vin Tea nay đã trở thành những quán ăn được nhiều thực khách yêu thích tại Đà Nẵng. Câu chuyện ấy cũng phản ánh hành trình nỗ lực vươn lên của các thương hiệu địa phương – khi kết hợp giữa đam mê, chất lượng và công nghệ. Sự đồng hành của các ứng dụng công nghệ như Grab trong hành trình này góp phần giúp họ mở rộng quy mô, vận hành hiệu quả hơn và lan tỏa hương vị Việt qua nền tảng số.