Hai quỹ thuộc VinaCapital không mua hết 1,5 triệu cổ phiếu KDH đã đăng ký

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital vừa có các văn bản báo cáo về kết quả giao dịch mua cổ phiếu KDH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 16/7/2025 đến 14/8/2025, quỹ thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital mới chỉ mua vào thành công 141.000 cổ phiếu trong tổng số 500.000 cổ phiếu đã đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, quỹ này đã tăng sở hữu cổ phiếu KDH từ hơn 1,6 triệu cổ phiếu lên hơn 1,9 triệu cổ phiếu (do có nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong thời gian đăng ký giao dịch), tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,162% lên 0,1738% vốn tại Nhà Khang Điền.

Ảnh minh họa

Cũng trong khoảng thời gian giao dịch nêu trên, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital cũng chỉ mua vào được 800.500 cổ phiếu KDH trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua.

Trước khi thực hiện giao dịch, quỹ này đang năm giữ hơn 1,6 triệu cổ phiếu KDH, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,1622%. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu được nâng lên mức hơn 2,6 triệu cổ phiếu (do có nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong thời gian đăng ký giao dịch), tương đương tỷ lệ sở hữu tăng lên mức 0,2327% vốn tại Nhà Khang Điền.

Được biết, lý do hai quỹ thuộc Vinacapital nêu trên không hoàn tất các giao dịch mua cổ phiếu như đã đăng ký là do diễn biến của thị trường chưa phù hợp.

Mới đây, một quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital vừa đăng ký mua vào 850.000 cổ phiếu KDH nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 12/8/2025 đến ngày 10/9/2025.

Nếu giao dịch thành công, quỹ này sẽ tăng sở hữu cổ phiếu KDH từ 616.410 cổ phiếu lên gần 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,0549% lên 0,1307% vốn tại Nhà Khang Điền.

Ở chiều ngược lại, ông Huỳnh Chí Tâm- Người phụ trách Quản trị công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin của Nhà Khang Điền đã đăng ký bán ra 60.000 cổ phiếu KDH nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 7/8/2025 đến ngày 5/9/2025.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tâm đang sở hữu 358.400 cổ phiếu KDH, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,032% vốn điều lệ của Nhà Khang Điền. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn 298.400 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 0,027%.



