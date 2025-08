Hải Sản Hoàng Gia và bước tiến chiến lược chinh phục thị trường Đông Nam Á

Tổng Lãnh Sự Canada góp mặt tại sự kiện khai trương chi nhánh thứ 18 của Hải Sản Hoàng Gia

Lễ khai trương chi nhánh thứ 18 tại 192 Lý Tự Trọng (Quận 1) đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Hải Sản Hoàng Gia. Sự kiện vinh dự với sự góp mặt của Bà Annie Dube – Tổng Lãnh Sự Canada tại TP.HCM, Ông Francis Lee – Trưởng đại diện Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Hoa Kỳ, và ông Peter Frazis – Giám đốc MG Kailis Lobster, một trong những nhà cung cấp tôm hùm lớn nhất tại Úc.

Sự hiện diện của các vị khách mời đã phần nào khẳng định mối quan hệ hợp tác quốc tế bền chặt, cũng như tiêu chuẩn nhập khẩu và vận hành mà Hải Sản Hoàng Gia đang theo đuổi.

Sự kiện khai trương chi nhánh thứ 18 của Hải Sản Hoàng Gia (Nguồn: Hải Sản Hoàng Gia)

Tại sự kiện, ông Trần Văn Trường – Chủ tịch Tập đoàn Hải Sản Hoàng Gia đã chia sẻ:

"Chúng tôi không chỉ bán hải sản, chúng tôi bán niềm tin, trải nghiệm sống động và những bữa ăn khiến mọi người hạnh phúc".

Ông cho biết mỗi sản phẩm trước khi đến tay khách hàng đều trải qua một hành trình nghiêm ngặt – nhập khẩu từ nhiều vùng biển sạch nổi tiếng thế giới, được tuyển chọn bởi các đối tác uy tín, vận chuyển bằng chuỗi lạnh khép kín, lưu trữ và chăm sóc trong hệ thống hồ bể hiện đại, cho đến khâu chế biến và phục vụ tại bàn.

Hải Sản Hoàng Gia phủ sóng khắp đường phố TP Hồ Chí Minh

Hải Sản Hoàng Gia ghi dấu ấn mạnh mẽ với chiến dịch bus roadshow phủ sóng khắp các tuyến đường trọng điểm tại TP.HCM. Hình ảnh xe buýt mang nhận diện thương hiệu nổi bật cùng thông điệp "The Best of Live Seafood" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và ngoài đời thực – đặc biệt nhận sự hưởng ứng lớn từ du khách quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Âu Mỹ,...

Không chỉ góp phần lan tỏa chất lượng hải sản sống hàng đầu mà còn đón đầu xu hướng du lịch kết hợp trải nghiệm ẩm thực, khi Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Từ đây, Hải Sản Hoàng Gia khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu tiên phong trong phân khúc chuỗi hải sản sống cao cấp tại Việt Nam.

Hải Sản Hoàng Gia phủ sóng khắp các tuyến đường Sài Gòn (Nguồn: Hải Sản Hoàng Gia)

Hành trình xây dựng hệ sinh thái toàn diện & tự chủ

Từ một cửa hàng nhỏ đầu tiên tại TP.HCM vào năm 2002. Trải qua 23 năm, đến nay Hải Sản Hoàng Gia đã thực hiện được giấc mơ lớn, từng bước phát triển với lộ trình rõ rệt với chuỗi 18 chi nhánh, tập trung phát triển hệ sinh thái hải sản toàn diện & tự chủ từ nhập khẩu – chuỗi cung ứng – nhà hàng – siêu thị – bán lẻ – đến xuất khẩu.

Hải Sản Hoàng Gia xây dựng hệ sinh thái đa dạng (Nguồn: Hải Sản Hoàng Gia)

Bắt nhịp xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm, mỗi thực khách đều được phục vụ theo nhu cầu riêng, từ không gian, món ăn đến phong cách tổ chức tiệc, đều được thiết kế riêng, tinh tế, giúp thực khách cảm nhận được sự chăm chút và đẳng cấp trong từng chi tiết.

Khác với mô hình nhà hàng hải sản truyền thống, Hải Sản Hoàng Gia đầu tư toàn diện vào chuỗi lạnh, công nghệ nuôi trữ, kiểm soát độ mặn, nhiệt độ và pH trong từng hồ bể – theo tiêu chuẩn khắt khe của từng loài hải sản. Điều này đảm bảo mỗi con Cua hoàng đế, Tôm hùm, Bào ngư… vẫn giữ được độ sống khỏe, tươi ngon tuyệt đối cho đến khi lên bàn ăn.

Hải Sản Hoàng Gia đầu tư hệ thống hồ bể hải sản tươi sống (Nguồn: Hải Sản Hoàng Gia)

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu hải sản sống hàng đầu Đông Nam Á, Hải Sản Hoàng Gia không ngừng nỗ lực từng ngày – từ việc tối ưu chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu, mở rộng hợp tác quốc tế, đến nâng cao trải nghiệm thực khách tại từng điểm chạm. Tất cả đều được gắn liền với sứ mệnh mang những con hải sản tươi ngon, chất lượng nhất về phục vụ người Việt.