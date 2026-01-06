Hai thành viên mảng năng lượng của BB Group bị xử phạt vì 'ém' thông tin

Ngày 30/12/2025, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 555/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Năng lượng Phan Lâm.



Theo đó, Năng lượng Phan Lâm bị phạt tiền 92,5 triệu đồng với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Năng lượng Phan Lâm không công bố thông tin (CBTT) định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024;

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2025. Công ty cổ phần Năng lượng Phan Lâm CBTT không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã NLPLH2032001 (12 đợt)).

Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2. Nguồn: BB Group

Cũng trong ngày 30/12/2025, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 556/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunrise Power Đăk Psi.

Doanh nghiệp này cũng bị phạt tiền 92,5 triệu đồng với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Sunrise Power Đăk Psi không công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022); công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2022).

Theo tìm hiểu, Năng lượng Phan Lâm được thành lập tháng 5/2017. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2 với diện tích đất sử dụng gần 58,8ha, quy mô công suất 49MWp, nằm tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.200 tỷ đồng. Nhà máy điện này được đưa vào vận hành thương mại vào cuối năm 2020, với sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 84 triệu kwh.

Trong khi đó, Sunrise Power Đăk Psi được thành lập tháng 1/2019. Được biết, hồi tháng 10/2020, Sunrise Power Đăk Psi đã hoàn tất mua 87,42% vốn CTCP Năng lượng Thiên niên kỷ - chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong tại Bình Thuận cũ, nay là xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Tổng công suất lắp đặt DC là 48MWp tương đương công suất AC 40.25 MW. Nhà máy được đóng điện vận hành thương mại vào ngày 29/12/2020.

Cả Năng lượng Phan Lâm và Sunrise Power Đăk Psi đều là các thành viên phụ trách mảng năng lượng tái tạo thuộc BB Group của doanh nhân Vũ Quang Bảo.

Trong mảng năng lượng, BB Group còn sở hữu nhiều nhà máy điện mặt trời khác như nhà máy Mỹ Sơn 1, Mỹ Sơn 2, Đầm Trà Ổ, Gio Thành 1, Gio Thành 2, hay các nhà máy thủy điện Sông Lô 2, Đăkpsi 3, Đăkpsi 4, Đăk Mi 1; điện gió với nhà máy BB Power Gia Lai, Hanbaram.

BB Group là hệ sinh thái đa ngành. Trong đó các công ty thành viên giữ vai trò ở từng lĩnh vực khác nhau, bao gồm BB Power Holdings (năng lượng), BB Land Holdings (bất động sản), Xây dựng Bạch Đằng (xây dựng công nghiệp), BB CIM Holdings (khai khoáng), BB Gas (công nghiệp khí), Vitasco (nước khoáng)…