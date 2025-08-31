Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do hạn hán

31-08-2025 - 16:01 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia tại thành phố Gangneung do hạn hán nghiêm trọng.

Tổng thống Lee Jae Myung (hàng đầu, thứ hai từ bên trái) thăm thành phố Gangneung, ngày 30/8/2025. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc)

Tổng thống Lee Jae Myung (hàng đầu, thứ hai từ bên trái) thăm thành phố Gangneung, ngày 30/8/2025. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc)

Ngày 30/8, Tổng thống Lee Jae Myung ban bố tình trạng thảm họa quốc gia tại thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, miền Đông Hàn Quốc, sau nhiều tháng khô hạn kéo dài. Theo số liệu ghi nhận, trong 6 tháng qua, lượng mưa tại đây chỉ bằng một nửa mức trung bình hằng năm. Mực nước ở nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ đạt 15,7%.

Người phát ngôn của Tổng thống, bà Kang Yu Jung, cho biết ông Lee đã chỉ đạo các bộ liên quan huy động lực lượng cứu hỏa và các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ người dân, giảm thiểu tác động của hạn hán. Dự kiến, 50 xe bồn chở nước sẽ được triển khai tới Gangneung, với kế hoạch cung cấp thêm 2.000 tấn nước mỗi ngày.

Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do hạn hán- Ảnh 2.

Hồ chứa Obong bị cạn nước do tình trạng hạn hán ở Gangneung, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc ngày 7/7/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trước đó, Tổng thống Lee đã chủ trì một cuộc họp khẩn để bàn biện pháp ứng phó, sau khi chính quyền tỉnh Gangwon kiến nghị ban bố tình trạng thảm họa do tình hình hạn hán diễn biến nhanh chóng và nghiêm trọng.

Theo Mạnh Dương

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ nợ lớn nhất của Mỹ bức xúc vì yêu cầu của ông Trump, lập tức hủy công du Washington vào phút chót

Chủ nợ lớn nhất của Mỹ bức xúc vì yêu cầu của ông Trump, lập tức hủy công du Washington vào phút chót Nổi bật

Một hãng hàng không giá rẻ nộp đơn xin phá sản lần thứ 2 trong năm: Nợ như chúa chổm, lỗ chồng lỗ

Một hãng hàng không giá rẻ nộp đơn xin phá sản lần thứ 2 trong năm: Nợ như chúa chổm, lỗ chồng lỗ Nổi bật

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

15:38 , 31/08/2025
34 tuổi quyết nghỉ hưu sớm, người đàn ông vỡ mộng vì thu nhập thụ động ‘teo tóp’, tiền cạn nhanh, vội đi làm lại nhưng bất thành: ‘Giá như tôi làm điều này’

34 tuổi quyết nghỉ hưu sớm, người đàn ông vỡ mộng vì thu nhập thụ động ‘teo tóp’, tiền cạn nhanh, vội đi làm lại nhưng bất thành: ‘Giá như tôi làm điều này’

14:28 , 31/08/2025
Làm sao để bảo vệ tài sản khỏi sự biến động trên thị trường chứng khoán?

Làm sao để bảo vệ tài sản khỏi sự biến động trên thị trường chứng khoán?

14:03 , 31/08/2025
26 tỷ USD cùng hơn 25.000 việc làm biến mất: Chuyện gì đang xảy ra với hàng triệu công nhân ngành ô tô Mỹ?

26 tỷ USD cùng hơn 25.000 việc làm biến mất: Chuyện gì đang xảy ra với hàng triệu công nhân ngành ô tô Mỹ?

13:02 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên