Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do hạn hán

Tổng thống Lee Jae Myung (hàng đầu, thứ hai từ bên trái) thăm thành phố Gangneung, ngày 30/8/2025. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc)

Ngày 30/8, Tổng thống Lee Jae Myung ban bố tình trạng thảm họa quốc gia tại thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, miền Đông Hàn Quốc, sau nhiều tháng khô hạn kéo dài. Theo số liệu ghi nhận, trong 6 tháng qua, lượng mưa tại đây chỉ bằng một nửa mức trung bình hằng năm. Mực nước ở nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ đạt 15,7%.

Người phát ngôn của Tổng thống, bà Kang Yu Jung, cho biết ông Lee đã chỉ đạo các bộ liên quan huy động lực lượng cứu hỏa và các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ người dân, giảm thiểu tác động của hạn hán. Dự kiến, 50 xe bồn chở nước sẽ được triển khai tới Gangneung, với kế hoạch cung cấp thêm 2.000 tấn nước mỗi ngày.

Hồ chứa Obong bị cạn nước do tình trạng hạn hán ở Gangneung, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc ngày 7/7/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trước đó, Tổng thống Lee đã chủ trì một cuộc họp khẩn để bàn biện pháp ứng phó, sau khi chính quyền tỉnh Gangwon kiến nghị ban bố tình trạng thảm họa do tình hình hạn hán diễn biến nhanh chóng và nghiêm trọng.