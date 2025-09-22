Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàn Quốc: Gia tăng các vụ đánh cắp thông tin cá nhân

22-09-2025 - 14:43 PM | Kinh tế số

Các vụ tấn công mạng tại Hàn Quốc đang gia tăng, khiến hàng triệu người dùng đối mặt nguy cơ mất thông tin cá nhân và thiệt hại tài chính.

Nhiều người dân Hàn Quốc đang trở thành mục tiêu của các vụ tấn công mạng, đánh cắp thông tin cá nhân. Theo báo cáo của Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc, tình trạng này có xu hướng ngày càng gia tăng.

Tính đến nay, đã có 362 thuê bao của một dịch vụ di động lớn tại Hàn Quốc trở thành nạn nhân của tin tặc. Những người này bị chiếm quyền điều khiển tài khoản và phải thanh toán số tiền lên đến 240 triệu Won (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng Việt Nam) cho các dịch vụ mà họ không hề sử dụng. Bên cạnh đó, Công ty dịch vụ thẻ tín dụng LotteCard cũng thông báo thông tin cá nhân của gần 3 triệu khách hàng bị tin tặc đánh cắp. Trước tình hình này, Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc đang phối hợp với Ủy ban Tiền tệ thành lập nhóm chuyên gia liên ngành để điều tra và trấn áp tội phạm mạng.

Tội phạm mạng ngày càng tinh vi, nhắm vào dữ liệu cá nhân - thứ được ví như "tài sản quý" trong kỷ nguyên số. Không chỉ riêng Hàn Quốc, đây còn là vấn đề toàn cầu. Việt Nam cũng đã ghi nhận nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội, tin nhắn giả mạo ngân hàng…

Với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin, lượng dữ liệu mà các nhà mạng và công ty nền tảng thu thập trong quá trình cung cấp dịch vụ ngày càng lớn. Điều này vô tình trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các đối tượng tấn công mạng và một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của các giải pháp an ninh mạng ở mỗi quốc gia.

Theo Nhật Anh

VTV

