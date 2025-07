Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất cơ bản

Các thành viên Ủy ban chính sách tiền tệ của BoK đã đồng thuận giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2,5%, nhằm đảm bảo ổn định tài chính trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng của giá nhà đất và nợ hộ gia đình. BoK cũng để ngỏ khả năng sẽ nối lại việc hạ lãi suất trong thời gian tới, tùy thuộc vào tình trạng nợ hộ gia đình và thúc đẩy tăng trưởng khi Hàn Quốc đang đứng trước các mức thuế quan cao của Mỹ, tác động đến nhiều lĩnh vực xuất khẩu chủ chốt như ô tô và thép.

BoK cho biết việc hạ lãi suất thêm trước khi có thể đánh giá tác động của các chính sách vĩ mô khác nhau có thể làm gia tăng lo ngại rằng giá nhà đất sẽ tiếp tục tăng và nợ hộ gia đình sẽ tăng. Do nhu cầu nới lỏng tiền tệ để kích thích nền kinh tế vẫn còn cao vì nhu cầu trong nước trì trệ và xuất khẩu chậm lại, Theo đó, BoK sẽ tiếp tục theo dõi dòng nợ hộ gia đình trong tháng 7 và tháng 8 và quyết định thời điểm cũng như tốc độ cắt giảm lãi suất cho phù hợp.

Theo BoK, các khoản vay hộ gia đình từ các ngân hàng trong nước trong tháng 6 đã tăng 6.200 tỷ won so với tháng trước. Đây là mức tăng lớn nhất trong 10 tháng kể từ tháng 8/2024. Cụ thể, các khoản vay thế chấp nhà ở đã tăng 5.100 tỷ won trong một tháng, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9/2024. Nguyên nhân được phân tích là do các giao dịch nhà ở tăng lên do việc dỡ bỏ một phần các hạn chế khu vực cấp phép giao dịch đất đai tại Seoul vào đầu năm nay và nhu cầu vay vốn tăng vọt do kỳ vọng giá nhà tăng cao sau khi chính phủ mới lên nắm quyền.

Giới chuyên môn cho biết sự gia tăng các giao dịch nhà ở được phản ánh qua sự gia tăng những khoản vay với độ trễ từ 1 tháng đến 3 tháng, nên các khoản vay hộ gia đình có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Thống kê cho biết trong tháng 6 tốc độ tăng giá căn hộ tại Seoul đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2018, đặc biệt, giá căn hộ tại quận Gangnam của Seoul đã tăng vọt hơn 50% so với cùng kỳ năm trước trong tuần cuối cùng của tháng.

Trong khi đó, xu hướng tăng trưởng thấp của nền kinh tế đang đang ngày càng hiện hữu, Vì thế quan tâm của thị trường là thời điểm nào BoK sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất?

Trong tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng ở Hàn Quốc đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng, vốn ở mức 2% trong 4 tháng đầu năm 2025, đã giảm xuống 1,9% vào tháng 5 và sau đó tăng trở lại mức 2%.

BoK dự đoán nếu giá dầu quốc tế và tỷ giá hối đoái tiếp tục ổn định, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng sẽ giảm trở lại trong tháng 7 và sẽ chỉ dao động quanh mức 2% trong thời gian tới.

Tỷ giá hối đoái won/USD thời gian gần đây cũng tương đối ổn định. Tỷ giá hối đoái, vốn đã gần chạm mức 1.490 won/USD vào đầu tháng 4/2025 ngay sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố các biện pháp áp thuế đáp trả, đã dần giảm xuống do các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kết thúc. Vào cuối tháng trước, tỷ giá trao đổi won/USD chỉ số đo lường giá trị của đồng USD, đã chạm mức thấp nhất trong ba năm khi giảm xuống dưới 1.350 won/USD.

Trong báo cáo mới công bố tháng 6, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ước tính tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc trong năm nay là 1,9%. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn gấp đôi so với triển vọng tăng trưởng kinh tế 0,8% mà BoK đưa ra cho Hàn Quốc. Do đó, cũng có nhiều nhận định cho rằng BoK sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất ngay khi nợ hộ gia đình và các rủi ro khác lắng xuống.