Hàng chục nghìn tấn báu vật giá rẻ từ Lào đổ bộ Việt Nam 2 tháng đầu năm, sản lượng nước ta gấp 8 lần so với láng giềng

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2024, Việt Nam đã nhập khẩu 932.291 tấn ngô, tương đương với hơn 237 triệu USD, giảm 5% về lượng lẫn kim ngạch so với tháng trước đó. Lũy kế 2 tháng đầu năm, nhập khẩu ngô cán mốc 487 triệu USD với hơn 1,91 triệu tấn, tăng mạnh 34% về lượng và tăng 2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý giá ngô nhập khẩu đang ngày càng giảm mạnh với trung bình 254 USD/tấn, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Brazil tiếp tục là thị trường cung cấp ngô chủ đạo cho Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024 với 1,18 triệu tấn, tương đương hơn 304 triệu USD, tăng mạnh 43% về lượng và tăng 11% về kim ngạch.

Thị trường lớn thứ 2 là Achentina, trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 330.315 tấn, tương đương 82,72 triệu USD, tăng 18,8% về lượng, nhưng giảm 11,3% về kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2023.

Đáng chú ý, Lào đã vươn lên trở thành nhà cung cấp lớn thứ 3 của Việt Nam với sản lượng trong 2 tháng đầu năm bằng nửa năm 2023 cộng lại. Cụ thể, nước ta nhập khẩu từ Lào 48.336 tấn ngô trong 2 tháng đầu năm, tương đương 12,39 triệu USD, tăng 9% về lượng và giảm 20% về kim ngạch.

Giá nhập khẩu đạt bình quân 256 USD, giảm 26% so với cùng kỳ.

Nguồn: TCHQ

Theo Statista, Việt Nam thuộc một trong số 30 quốc gia trồng ngô lớn nhất trên thế giới nhưng đồng thời cũng nằm trong nhóm các quốc gia nhập khẩu ngô nhiều nhất thế giới đứng sau Trung Quốc, châu Âu, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ai Cập.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết sản lượng ngô của Lào đạt 510.000 tấn trong niên vụ 2022-2023. Trung bình trong 5 năm 2018-2022, sản lượng ngô của Lào đạt 597.000 tấn.

Còn đối với Việt Nam, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết năm 2022 sản lượng ngô đạt 4,41 triệu tấn, giảm 0,8% so với năm trước. Như vậy nếu so trong năm 2022, sản lượng ngô của Việt Nam gấp đến 8,5 lần so với thị trường Lào. Bước sang năm 2023, sản lượng lương thực có hạt năm 2023 đạt 47,9 triệu tấn, tăng 790 nghìn tấn so với năm 2022, trong đó sản lượng ngô đạt 4,4 triệu tấn, giảm 4,7 nghìn tấn.

Ngô và đặc biệt là ngô ngọt là mặt hàng nông sản chủ lực tại Lào, chỉ sau lúa gạo, đặc biệt tại tỉnh ở tỉnh Xayaboury, miền bắc Lào. Nông dân ở Xayaboury hiện bán 70% sản lượng ngô của họ cho Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, trong khi phần còn lại cung cấp cho thị trường nội địa.

Chính quyền tỉnh Xayaboury đã khuyến khích nông dân sản xuất 300.000 tấn ngô ngọt xuất khẩu trong những năm gần đây nhưng số lượng này hiện đã giảm. Trước đó, ngô ngọt thành phẩm mang lại đáng kể thu nhập cho người nông dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương cũng như của cả nước.

Theo dự báo mới nhất của USDA, sản lượng ngô thế giới trong niên vụ mới 2023/24 dự kiến đạt 1222,8 triệu tấn, tăng 6,3% so với niên vụ 2022/23 (1150,7 triệu tấn).