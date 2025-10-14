Thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, khách bay tăng 2 con số

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam ước đạt 64,1 triệu hành khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 10,7% về hành khách và 18,7% về hàng hóa so với cùng kỳ (9 tháng đầu năm 2024).

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và vận chuyển quốc tế đạt 14,7 triệu hành khách. Ảnh minh hoạ

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và 169,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 7,6% về hành khách và 0,2% về hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt 35,1 triệu hành khách và 946,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 13,5% về hành khách và 22,9% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Tính riêng với các hãng hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển trong 9 tháng đầu năm ước đạt 43,7 triệu hành khách và 343,3 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 8,2% về hành khách và 5,6% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và 169,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 7,6% về hành khách và 0,2% về hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt 14,7 triệu hành khách và 174,1 nghìn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 9,3% về hành khách và 12% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cục trưởng Uông Việt Dũng lưu ý đặc biệt chú trọng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; tiếp tục thực hiện tiếp thu, giải trình ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Hàng không dân dụng (thay thế) đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo tiến độ dự án Luật và dự kiến trình Quốc hội thông qua trong tháng 10-2025.

Cục trưởng yêu cầu các đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát hoạt động khai thác của các hãng hàng không bảo đảm an toàn, ổn định; thực hiện các giải pháp hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam tăng cường lực lượng vận tải, bổ sung và nâng cao hiệu quả khai thác đội máy bay.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ điều phối, phân bổ giờ cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay trong cả nước. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định nhằm bảo đảm an toàn hàng không…



