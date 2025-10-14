Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, khách bay tăng 2 con số

14-10-2025 - 15:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không ước đạt 64,1 triệu hành khách, trong đó khách bay quốc tế tăng mạnh.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam ước đạt 64,1 triệu hành khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 10,7% về hành khách và 18,7% về hàng hóa so với cùng kỳ (9 tháng đầu năm 2024).

Thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, khách bay tăng 2 con số- Ảnh 1.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và vận chuyển quốc tế đạt 14,7 triệu hành khách. Ảnh minh hoạ

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và 169,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 7,6% về hành khách và 0,2% về hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt 35,1 triệu hành khách và 946,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 13,5% về hành khách và 22,9% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Tính riêng với các hãng hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển trong 9 tháng đầu năm ước đạt 43,7 triệu hành khách và 343,3 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 8,2% về hành khách và 5,6% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và 169,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 7,6% về hành khách và 0,2% về hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt 14,7 triệu hành khách và 174,1 nghìn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 9,3% về hành khách và 12% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cục trưởng Uông Việt Dũng lưu ý đặc biệt chú trọng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; tiếp tục thực hiện tiếp thu, giải trình ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Hàng không dân dụng (thay thế) đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo tiến độ dự án Luật và dự kiến trình Quốc hội thông qua trong tháng 10-2025.

Cục trưởng yêu cầu các đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát hoạt động khai thác của các hãng hàng không bảo đảm an toàn, ổn định; thực hiện các giải pháp hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam tăng cường lực lượng vận tải, bổ sung và nâng cao hiệu quả khai thác đội máy bay.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ điều phối, phân bổ giờ cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay trong cả nước. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định nhằm bảo đảm an toàn hàng không…


Công trình 16 tỷ USD của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu

Theo Dương Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia quốc tế chỉ ra thời điểm Việt Nam sẽ vượt Thái Lan, trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới

Chuyên gia quốc tế chỉ ra thời điểm Việt Nam sẽ vượt Thái Lan, trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới Nổi bật

Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á

Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á Nổi bật

Hoàn thành 20km cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột trước 19/12

Hoàn thành 20km cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột trước 19/12

15:01 , 14/10/2025
Cầu hơn 120 tỷ xây xong nằm ‘phơi nắng mưa’ chờ… 3 hộ dân

Cầu hơn 120 tỷ xây xong nằm ‘phơi nắng mưa’ chờ… 3 hộ dân

15:00 , 14/10/2025
Tiến độ di dời khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam

Tiến độ di dời khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam

14:35 , 14/10/2025
Xuất khẩu Việt Nam lập kỷ lục nhờ một loại quả, Thái Lan tính 'bắt tay': Giấc mơ 10 tỷ USD không còn xa

Xuất khẩu Việt Nam lập kỷ lục nhờ một loại quả, Thái Lan tính 'bắt tay': Giấc mơ 10 tỷ USD không còn xa

14:03 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên