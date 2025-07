Hàng không Mỹ hỗn loạn vì giông bão diện rộng: Hơn 1.100 chuyến bay bị hủy, đội tuyển Real Madrid cũng "mắc kẹt" trên không hơn 1 tiếng đồng hồ

Hàng không Mỹ hỗn loạn vì giông bão diện rộng

Theo thông báo từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), các chuyến bay khởi hành từ hàng loạt sân bay trọng điểm bao gồm John F. Kennedy (JFK) và Newark Liberty (New Jersey), Baltimore/Washington, Ronald Reagan Washington và Dallas Fort Worth đều bị dừng tạm thời. Trong khi đó, các sân bay như Philadelphia và LaGuardia (New York) cũng áp dụng lệnh trì hoãn cất cánh kéo dài đến đêm ngày 7/9.

Cụ thể, các chuyến bay từ JFK và Newark bị hoãn ít nhất đến 5:15 chiều theo giờ miền Đông. Các sân bay ở Baltimore và Washington tiếp tục bị trì hoãn đến 5:30 chiều. Trung bình, các chuyến bay từ JFK bị chậm hơn hai tiếng, trong khi hành khách tại Newark phải chờ tới hơn ba tiếng.

FAA cũng đã mở rộng danh sách các sân bay bị ảnh hưởng khi bổ sung Sân bay Quốc tế Dulles (Virginia) và Sân bay Quốc tế Denver vào diện hoãn hoạt động do điều kiện thời tiết xấu.

Real Madrid bị mắc kẹt, họp báo trước bán kết bị hủy bỏ

Sự hỗn loạn hàng không này cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến CLB Real Madrid – đội bóng đang chuẩn bị cho trận bán kết Champions League với Paris Saint-Germain (PSG). Chuyến bay của đội bị trì hoãn một giờ vào ngày 8/7, do một cơn bão lớn ở Palm Beach, Florida.

Sau đó, một cơn giông dữ dội trên bầu trời Washington buộc máy bay phải bay vòng trong hơn một tiếng đồng hồ quanh khu vực New York vì chưa được phép hạ cánh do điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.

FIFA sau đó đã thông báo huỷ toàn bộ các hoạt động truyền thông liên quan đến Real Madrid trong ngày, bao gồm buổi họp báo quan trọng trước trận của HLV trưởng Xabi Alonso cùng các buổi phỏng vấn với ba cầu thủ: Federico Valverde, Thibaut Courtois và Jacobo. Tất cả đều dự kiến diễn ra tại sân MetLife (New Jersey), nơi sẽ tổ chức trận bán kết giữa Real Madrid và PSG.

Tình hình mưa bão tại New York vẫn đang diễn biến xấu, gây lo ngại cho công tác tổ chức trận đấu cũng như quá trình chuẩn bị cuối cùng của cả hai đội. May mắn, theo cập nhật mới nhất, máy bay chở đội Real Madrid đã được cấp phép hạ cánh.

Hơn 1.100 chuyến bay bị hủy, 26.000 chuyến trễ trên toàn nước Mỹ

Tính đến 5 giờ chiều ngày 8/7 hơn 1.100 chuyến bay đã bị hủy trên toàn nước Mỹ và hơn 26.000 chuyến khác bị trễ. Trung bình, hành khách tại hầu hết các sân bay phải chờ hơn 30 phút để cất cánh hoặc hạ cánh.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần, thời tiết cực đoan khiến hàng loạt chuyến bay tại Mỹ bị gián đoạn.

Theo AccuWeather, tình hình thời tiết dự kiến sẽ tiếp tục bất lợi trong những ngày tới. Các nhà khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét tại Texas vào ngày 9/7, đặc biệt ảnh hưởng đến các thành phố lớn như Dallas, Austin và San Antonio.

Ngoài ra, khu vực Trung Đại Tây Dương, bao gồm Georgia, Virginia và Carolinas, sẽ tiếp tục hứng chịu những cơn giông mạnh. Lượng mưa lớn trong ngày 10 và 11/7cũng có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không tại các bang Đông Bắc như New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland và Washington DC.

Nguồn: Daily Mail, footboom1.com